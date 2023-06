Wenn „alte“ Fußballer es nochmal wissen wollen: 100 Kilometer in 24 Stunden

Von: Maurice Morth

Was haben Oliver Stöhr, Christian Genau, Björn Ruelberg und Daniel Wiesenfeller gemeinsam? Die Antwort: die Liebe zum Fußball, und zu großen Herausforderungen.

Eschwege – Gemächlich einen Fuß vor den anderen setzen, die frische Luft tief in die Lunge einatmen und die Schönheit der Natur genießen – eine Wanderung kann wunderbar sein.

Dass es durchaus auch anders geht – selbst wenn die Landschaft wunderschön ist – bewiesen vor wenigen Tagen Christian Genau (39, Herleshausen), Oliver Stöhr (39, Kassel), Björn Ruelberg (38, Reichensachsen) und Daniel Wiesenfeller (34, Offenbach).

Fußballinteressierten dürfte ein Licht aufgehen: Alle haben ihre Wurzeln im Werra-Meißner-Kreis. Statt die Fußballschuhe zu schnüren, schlossen sie sich nun aber zusammen, um beim „Megamarsch Weserbergland“ 100 Kilometer in 24 Stunden zurückzulegen.

„Die Idee ist meinem Schwager und mir gekommen, da er aber nicht konnte, habe ich mir andere Jungs gesucht“, sagt Björn Ruelberg. Anfang des Jahres habe die Vorbereitung mit Fitnessstudiobesuchen und einigen Wandermärschen begonnen – unter anderem beim Bilstein-Marathon über die 42-Kilometer-Wanderstrecke waren sie im April dabei.

„Das war ein guter Härtetest, der Respekt vor dem Megamarsch wurde dadurch aber auf keinen Fall kleiner“, scherzt Ruelberg.

Dennoch reiste das Viererteam jüngst zum Startpunkt nach Rinteln, um den 100-Kilometer-Rundkurs rund um Hessisch Oldendorf mit 1139 Höhenmetern hinter sich zu bringen. Bereits ab Kilometer 20 seien die Beine schwerer geworden, die Schmerzen in den Schultern und im unteren Rücken hätten sich deutlich intensiviert.

„Das war aber noch aushaltbar und der Einbruch der Nacht hat uns durch das Adrenalin zunächst auch nochmal aufgepeitscht. Das hat noch richtig Bock gemacht, wir hatten lustige Gespräche und mit der Müdigkeit hatte keiner zu kämpfen“, so Ruelberg.

Spätestens ab dem 60. Kilometer begann für alle dann aber die Tortur: „Alle hatten Probleme mit Blasen und offenen Stellen an den Füßen. Da fragt man sich schon, wie man die letzten 40 Kilometer noch packen soll. Vor allem für den Kopf war das eine harte Nummer“, sagt Ruelberg.

Dennoch bissen sich letztlich alle durch und packten die 100 Kilometer sogar in nur 22 Stunden. Und wie lautet das Fazit? „Egal wie platt der Geist und Körper ist, man kann immer noch weiter machen. Das haben wir nicht direkt danach gesehen, aber jetzt schon deutlich“, so Ruelberg.

Sogar ein Ableger auf der Insel Mallorca

Die Gründer Marco Kamischke und Frederick Hüpkes kamen im Juli 2016 ins Gespräch darüber, eine Wanderung über 100 Kilometer zu veranstalten. Durch das große Interesse an diesem Event entstand dadurch die „Megamarsch“-Veranstaltung. Das Ziel: 100 Kilometer in 24, oder 50 Kilometer in 12 Stunden zu absolvieren. Der erste Marsch dieser Art fand im September 2016 von Köln in die Eifel mit 200 Teilnehmern statt. Mittlerweile gibt es unzählige Ableger, unter anderem in Dresden, Hamburg, Hannover, München, Berlin und sogar auf Mallorca.