Wenn die Schweißperlen glänzen

Wichtiger Spieler : Laurin Saalfeld von der HSG Baunatal (Mitte, mit Ball) brachte seine Mannschaft mit seinen Aktionen offensiv wie defensiv entscheidend auf den Weg in Richtung Meistertitel. Wie die meisten anderen Spieler steht er sonst in der Halle auf der Platte. © Malmus, Pia

Warfen Anwohner aus der Nachbarschaft des Waldauer Sportplatzes am vergangenen Wochenende einen Blick aus dem Fenster, wurden ihnen ein eindrucksvolles Spektakel geboten: Das Finalturnier der HHV Beach Series. In drei Altersklassen wurde hier der Hessenmeister der männlichen und weiblichen Beachhandball-Jugend ausgespielt.

Zum ersten Mal seit der Turnierpremiere vor zwei Jahren heißt der Ausrichter TuSpo Waldau. Bislang bereits als Veranstalter von Qualifikationswettbewerbendabei erhielt er Ende März den Zuschlag für die Endrunde. Ausschlaggebend für die Wahl waren vor allem die Erfahrung des Vereins in Sachen Organisation und die erst kürzlich erneuerten Anlagen des Platzes.

Für „hervorragend“ befindet diese Verbandsvertreter David Delp. Ähnlich begeistert zeigt er sich von der dieses Jahr erstmals staffindenden Übertragung sämtlicher Begegnungen per Livestream. „Mit unserem baldigen Partner SolidSport haben wir vor, in der kommenden Saison vermehrt Spiele aus der Halle zu streamen“, erklärt Delp. „Ein großes Event wie das hier eignet sich gut, um zu testen, wie es funktioniert.“

Interessiertes Publikum bekommt dort eine abgewandelte Form vom Hallenhandball zu sehen. Die Unterschiede: Im Sand ist Körperkontakt bei Abwehraktionen der vierköpfigen Teams verboten. Zudem entscheidet nicht die Menge der geworfenen Tore über den Sieg, sondern das Erringen von zwei Gewinnsätzen. Bei einem Unentschieden nach zwei Sätzen entscheidet das dem Elfmeterschießen im Fußball ähnelnde Shootout. Besondere Tore, beispielweise vom Torwart oder mit einer vorangehenden Pirouette im Wurf erzielt, werden doppelt gewertet.

Wie das aussehen kann, zeigt die A-Jugend der HSG Baunatal. Mit einem Sieg gegen TG Rotenburg legen sie bereits in ihrem ersten Duell den Grundstein zum späteren Meistertitel. Stadtrivale Eintracht Baunatal sichert sich die Plätze zwei (B-Junioren) und drei (C-Junioren).

Eine, die das Geschehen im Sand genau im Blick hat, ist Özlem Karademir. Selbst in der Halle für die zweite Damenmannschaft von Eintracht Frankfurt aktiv pfeift sie als einzige Frau in Waldau ihre ersten Beachhandball-Partien. Mit dem Sport in Berührung gekommen ist sie während eines Auslandsaufenthalts in England. „Das Hallenteam, bei dem ich gespielt habe, hat auch die Beach-Variante professionell betrieben“, erzählt Karademir. „Über meinen Ausbilder bin ich dann in den Schiedsrichterbereich gekommen.“ Primär sei sie bei Spielen in der Halle im Einsatz. Auf die Frage, ob sie dort aufgrund ihres Geschlechts eine andere Behandlung erfahre, reagiert Karademir mit einem Kopfschütteln. „Nein. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass ich weniger beschimpft werde.“

Apropos Frauen. Die weibliche Jugend durfte am Vortag ran. Bei den B- und C-Juniorinnen glänzte die unter dem Namen „Schweißperlen“ antretende HSG Ahnatal/Calden. Rang drei erkämpften sich jeweils die C-Jugend der TSG Wilhelmshöhe als „Vamos Chicas“ und die A-Jugend der HSG Ahnatal/Calden. „Es gibt einen großen Ruck im Beachhandball“, sagt Turnierleiter Markus Schulz zufrieden. „Der Sport kommt wieder auf.“ Welche Freude er bei Fans und Spielern auslöst, hörte man bis zu nahgelegenen Bushaltestelle.

Von Lucca Günther