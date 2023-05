Nachspielzeit: Wenn Meister feiern

Hartmut Wenzel © Ludger Konopka

In unserer heutigen Nachspielzeit geht es um die Meisterfeiern der Fußballer

We are the Champions – der Hit von Queen wird immer dann aufgelegt, wenn es in Sportlerkreisen etwas zu feiern gibt. Besonders dann, wenn am Ende der Serie in Fußballerkreisen die Meister gekrönt werden, dröhnt der weltbekannte Song der englischen Rockband aus den Boxen – von der Bundesliga bis zur untersten C-Liga.

Der Hit des Leadsängers Freddie Mercury ist wie geschaffen für solche Ereignisse und vermittelt Gänsehautstimmung pur. Testen Sie einmal selbst das wohlige Gefühl, das den Rücken hinunter läuft, wenn Sie das Lied in Zusammenhang mit einer Meisterparty hören. „No time for losers, ’cause we are the champions ... of the world.“

Gelegenheit, das Lied in Zusammenhang mit einer Meisterfeier zu hören, sollte es in diesen Tagen zu Genüge auf den Sportplätzen der Region geben. So zum Beispiel am heutigen Samstag bei der SG Werratal, die in Herfa ab 16 Uhr die SG Heenes/Kalkobes empfängt. Bei einem Sieg wären die Werrataler um Alin Cotan, Sorin Leucuta und Christian Kraus nicht mehr einzuholen. Und der Queen-Hit dürfte wieder aufgelegt werden.

Den Titel bereits eingetütet hat bereits die Hersfelder Dreier-Spielgemeinschaft SG Hessen, SV Asbach und Spielvereinigung in der B-Liga am vergangenen Sonntag sowie am Donnerstag die SG Eiterfeld/Leimbach die Gruppenliga-Meisterschaft. Der Sieg stand erst nach einem überaus spannenden Spiel und einem 3:2-Erfolg über Hofbieber fest. Sowohl für Spieler als auch für Verantwortliche und Fans hatte der erst kürzlich zurückgetretene Ante Markesic einen großen Anteil an dem Sieg. Zur offiziellen Meisterfeier, so war zu erfahren, erhält der Coach noch eine Extra-Einladung.

Gespannt sind auch die Fans der noch jungen SG Neuenstein, ob es denn am Sonntag nach dem Spiel gegen Dittlofrod schon etwas wird mit der Meisterparty. Dazu müsste aber auch die Konkurrenz mitspielen. Nichtsdestotrotz können die Neuensteiner den Sekt schon kaltstellen. Champions müssen feiern - und auch planen. In diesem Fall für die Gruppenliga.

Schönes Wochenende

(Hartmut Wenzel)