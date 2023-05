Überblick: Wer darf rauf, wer muss runter?

+ © Friedhelm Eyert Neuensteiner Jubel: Die SGN hält die besten Karten im Duell um den Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga. © Friedhelm Eyert

Im Werratal feiern sie Meisterschaft und Aufstieg, in Neuenstein greifen sie nach der Schale. Wir werfen zwei Spieltage vor dem Saisonende nach dem Fußballspieltag am Wochenende einen Blick auf die unterschiedlichen Klassen: Was ist entschieden, was noch nicht?

Gruppenliga Fulda

Oben ist längst alles klar: Eiterfeld/Leimbach ist seit Mitte vergangener Woche Meister, Freiensteinau spielt Relegation. Zwei Spieltage vor Schluss sind Hohe Luft, FT Fulda und Hosenfeld abgestiegen. Darüber wird’s eng: Horas (37 Punkte) und Hofbieber (38) stecken im Schlamassel, Thalau (38, ein Nachholspiel) liegt auf dem Relegationsplatz. Lütter und Oberzell/Züntersbach (beide 40) sowie Aulatal (41) und Großenlüder (41, ein Nachholspiel heute in Schlüchtern) zittern noch. Rein rechnerisch sind auch Elters/Eckweisbach/Schwarzbach und Künzell (beide 43) noch nicht durch.

Kreisoberliga Nord

Noch zwei Spieltage - und Neuenstein hat an der Spitze sechs Punkte Vorsprung auf die FSG Bebra. Gewinnt die SGN ihre Spiele oder patzt der Verfolger, ist sie durch. Dem Verlierer im Titelkampf bleibt in jedem Fall die Relegation. Unten hat sich die SG Wildeck verabschiedet. Der FV Friedlos (20) ist am stärksten gefährdet, sollte es einen zweiten direkten Absteiger geben – das hängt vom Abschneiden des Gruppenligisten SG Aulatal ab.

Ähnliches gilt für den SV RW Burghaun (22), der aber noch ein Spiel mehr in der Hinterhand hat. Rein rechnerisch könnten für die Absteigsrelegation auch die SG Haunetal (28) und der SV Steinbach II (27) noch in Betracht kommen.

Kreisliga A 1

Werratal ist seit Samstag Meister. Um den Relegationsplatz streiten Nentershausen/Weißenhasel/Solz (60) und Rotenburg/Lispenhausen (58, ein Nachholspiel). Weil auch sie noch dreimal antreten, sind selbst Aulatal II (54) und Philippsthal (51) noch im Rennen - aber nur rein rechnerisch, und Aulatal auch nur, wenn die erste Mannschaft in der Gruppenliga bleibt. Das gilt auch für Cornberg/Rockensüß, das mit zwei verbleibenden Spielen bei 55 stünde, wenn die Punkte aus der abgesetzten Partie gegen Baumbach an die SG gehen. Hattenbach ist abgestiegen, Baumbach dürfte die Punkte der abgesagten Partie bei Cornberg/Rockensüß verlieren. Der TSV hat dann 22 Punkte – wie Neuenstein II. Braach steht bei 24. Aus diesem Trio rettet sich wohl eine Mannschaft, eine steigt ab, eine muss in die Relegation. Theoretisch gefährdet ist auch noch Niederaula/Kerspenhausen II (27).

Kreisliga A 2

Spitzenreiter Michelsrombach/Rudolphshan (50) und Wölf (49) haben zwei Spieltage vor Schluss die besten Karten im Rennen um Titel und Relegationsplatz. Unterhaun (46) und Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain (45) lauern. Gewinnt Wölf am Wochenende gegen Unterhaun, sind aber beide abgehängt - es sei denn, der Tabellenführer patzt.

Kreisliga B 1

Die SG MMR (53, ein Nachholspiel) ist dem Aufstieg ganz nah. Bebra II (52) hat ein Spiel mehr absolviert, kann sich mit einem Sieg aber des Verfolgers Weiterode II (48) erwehren und zumindest die Relegation buchen. Auch Rotenburg/Lispenhausen II steht bei 48, kann aber ohnehin nur aufsteigen, wenn auch die Erste in die Kreisoberliga aufsteigt.

Kreisliga B 2

Hier ist vor dem letzten Spieltag fast alles klar: Die SG Hessen/SVA/Spvgg Hersfeld ist Meister, Hönebach II so gut wie in der Relegation. Ronshausen, das ein Nachholspiel hat, müsste in zwei Spielen sechs Punkte oder fünf Punkte und 36 Tore aufholen, um vorbeizuziehen.

Da es in der kommenden Saison keine C-Liga mehr gibt, gibt es aus den B-Ligen keine Absteiger.