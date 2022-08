Springreiter steigen bei der WM ein: Wer macht es wie Blum 2018?

Von: Maximilian Bülau

Wurde 2018 Weltmeisterin im Springreiten: Simone Blum auf ihrem Pferd Alice. © Imago/Bildbryan

Springreiten und Deutschland – das klingt von jeher eigentlich vielversprechend. Bei der Reit-WM in Herning (Dänemark) greifen ab heute die Springreiter ein.

Doch zu den ganz großen Favoriten gehört die deutsche Equipe dieses Mal nicht, Hoffnungen auf Medaillen gibt es trotzdem. Wir blicken auf die aktuelle Situation – und zurück.

Die Weltmeisterin

Titelverteidigerin ist eine Deutsche: Simone Blum gewann vor vier Jahren überraschend die Goldmedaille, hatte zwei Jahre zuvor noch auf Rang 398 der Weltrangliste gelegen. Für Deutschland war es der erste WM-Titel seit 1994, der erste einer Frau gar seit 1986. Vier Jahre nach ihrem Triumph im Tyron International Equestrian Center in North Carolina (USA) ist die 33-Jährige nun allerdings nur Zuschauerin. Die Geschichte dazu ist recht tragisch.

Denn nach ihrem WM-Triumph bekam Blum – wie es im Reitsport üblich ist – Angebote für ihr Gold-Pferd Alice. Lukrative Angebote. Doch sie blieb standhaft, nahm nicht die Millionen, sondern setzte weiter auf ihre Stute. Diese verletzte sich allerdings, musste operiert werden und kann seit mehr als einem Jahr bei keinem Wettkampf antreten. Blum dementsprechend auch nicht.

Die Equipe

Besteht aus vier Reitern. Mit dabei sind die erfahrenen Marcus Ehning (48), dreifacher Europameister, Olympiasieger 2000 mit der Mannschaft und Weltmeister 1999, 2003 sowie 2005 im Team, und Christian Ahlmann (47), dreifacher Europameister mit der Mannschaft (zweimal) und im Einzel (einmal). Bei der WM 2006 holte er wie bei den Olympischen Spielen 2004 und 2016 Bronze im Team.

Ebenfalls 47 Jahre alt ist André Thieme, der derzeit wohl der Deutsche mit dem besten Pferd im Stall ist. 2015 verkaufte Thieme sein Spitzenpferd Contanga noch für viel Geld an den Stall der Milliarden-Erbin Athina Onassis, was seiner Karriere nicht unbedingt einen Schub verlieh. Anders machte er es nun mit seiner aktuellen Stute Chakaria, für die er nach eigenen Aussagen „unzählige, ganz verrückte“ Angebote erhalten habe, wie er von der Deutschen Presse-Agentur zitiert wird. Weil er Chakaria aber behielt, gehört er nun zumindest zum erweiterten Favoritenkreis im Einzel, wo dem Schweden Henrik von Eckermann und dem Schweizer Martin Fuchs die größten Chancen ausgerechnet werden. Doch Thieme ist immerhin aktueller Europameister, gewann den Titel im vergangenen Jahr in Riesenbeck, holte zudem Silber mit der Mannschaft.

Einzige Frau im Aufgebot – neben der Ersatzspringerin Janne Friederike Meyer-Zimmermann – ist die Hamburgerin Jana Wargers. Die 30-Jährige darf somit zusammen mit ihrem Idol Marcus Ehning um Medaillen kämpfen. Im Team gewann sie in diesem Jahr den Nationenpreis beim CHIO in Aachen.

Der Rückblick

Deutsche Springreiter gehören noch immer zur Elite des Sports. Doch die ganz große Zeit liegt gerade etwas zurück. Nimmt man den wohl erfolgreichsten deutschen Springreiter Hans Günter Winkler sogar schon sehr weit zurück. Winkler, der 2018 gestorben ist, gewann fünf olympische Goldmedaillen, zudem die Weltmeisterschaften 1954 und 1955 im Einzel. In diese Zeit fallen auch WM-Erfolge von Fritz Thiedemann (WM-Silber 1953 und WM-Bronze 1956).

Bis zur nächsten WM-Medaille dauerte es einige Jahre. Hartwig Steenken gewann 1974 auf Simona Gold. Vier Jahre später gelang dies Gerd Wiltfang, wiederum vier Jahre danach Norbert Koof. Das Springreiten war nicht allein in deutscher Hand, doch die deutschen Reiter dominierten. Es folgte eine medaillenlose Zeit, ehe Franke Sloothaak 1994 wieder ganz oben auf dem Treppchen stand – das letzte Mal vor Simone Blum 2018.

Ludger Beerbaum, nach Winkler der zweiterfolgreichste deutsche Reiter bei Olympischen Spielen mit vier Goldmedaillen, hat tatsächlich keinen Einzelerfolg bei einer WM vorzuweisen. Mit der Mannschaft gewann er allerdings zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze. (Maximilian Bülau)