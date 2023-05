SG Werratal bejubelt Meisterschaft und Aufstieg

Teilen

Feiern mit Pyro: Die Kicker der SG Werratal sind Meister in der Fußball-Kreisliga A 1. © Friedhelm Eyert

Am Samstag um 17.43 Uhr ging der Traum der Fußballer der SG Werratal in Erfüllung. Mit 4:0 (1:0) siegten sie gegen die SG Heener/Kalkobes, 70 Punkte stehen nun auf ihrem Konto - das reicht zur Meisterschaft in der Kreisliga A 1 und damit zum Aufstieg in die Kreisoberliga.

Herfa – Das Spiel hatte einen zähen Beginn, auch bedingt durch die personelle Schieflage der SG Heenes/Kalkobes, der die komplette Defensivabteilung fehlte. Trotzdem spielten die Gäste mit der dünnen Spielerdecke erstaunlich gut mit. In der 11. Minute die erste Chance für die Hausherren: Ronny Henze schlenzte die Kugel haarscharf am langen Eck vorbei. Die Gäste verlegten sich zunächst aufs Kontern, was jedoch meist an fehlerhaften Abspielen scheiterte. Folgerichtig fiel dann nach einer Doppelchance für die Werrataler das 1:0. Zuerst säbelte Leon May in der Box über den Ball (17.), dann machte Sorin Leucuta es kurios besser. Abwehrspieler Martin Heyer hatte bei seinem Abwehrversuch Leucuta angeschossen, und von dessen Fuß senkte sich der Abpraller in den Gästekasten zum 1:0 (21.).

Unbeirrt versuchten die Gäste weiter zu kontern und hatten fast Erfolg, als Selim Ünal von links abgezogen hatte, Keeper Michael Stang aber ins bedrohte Eck tauchte (36.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel dann fast das 2:0. Leon May hatte gedribbelt, aber seinen Schuss entschärfte der gute Gästekeeper Lukas Daube mit einer Flugparade (44.).

Im zweiten Abschnitt bejubelte Werratal dann das Tor des Tages. Sorin Leucuta hatte seinen Freistoß unhaltbar ins obere linke Eck zum 2:0 gezirkelt (54.). Kurz danach fiel dann fast das 3:0 durch Leon May. Sein Schuss, fast von der Torauslinie, knallte ans Lattenkreuz (55.).

Trotzdem hieß es eine Minute später 3:0. Einen Hinterhaltsschuss konnte Keeper Daube nur abprallen lassen, Daniel Methmer war zur Stelle, umspielte den Torwart und schob zum 3:0 ein (57.). Der Aufstieg der Werrataler war da schon in trockenen Tüchern.

Bis zur 89. Minute vergaben die Hausherren einige Chancen zum 4:0, das dann aber doch noch fiel. Einen weiten Flankenball versenkte Nils Erbe per Kopf in die Maschen (89.).

Nach dem Abpfiff folgten nur noch Jubel, Bierduschen und Freudengesänge. „Es war zuerst ein zähes Spiel. In der zweiten Halbzeit lief es bei uns besser, und wir haben dann die Tore gemacht. Jetzt wird nur noch gefeiert“, bekräftigte dann auch SGW-Interims-Coach Christian Kraus.

„Wir haben es nicht schlecht gemacht. Zu den Ausfällen vor dem Spiel kamen dann gleich noch zwei Verletzte, sodass unsere Personaldecke keine Reserven mehr hatte“, kommentierte Andreas Kurz, der Trainer der Gäste.

Werratal: Stang - Methmer, Kraus (62. Kühnel), Ait-Larbi (61. Erbe), May, Krestel, Deringer, Henze, Leucuta (65. Ait-Larbi), Peter, Leder (83. Kraus) Heenes/Kalkobes: Daube - Dirschke, Müller, Bejta, Opitz, Acikel, Sekerci (35. Sadiku), Ünal, Heyer (24. Vollmer), Kurz, Heyer Tore: 1:0 Leucuta (21.), 2:0 Leucuta (54.), 3:0 Methmer (57.), 4:0 Erbe (89.)

(Burghard Hauptmann)

Ohne Bierdusche geht nix: Nach dem Schlusspfiff wurde es feucht-fröhlich. © Friedhelm Eyert