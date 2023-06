In Relegation durchgesetzt: SV 07 Eschwege zurück in Fußball-Kreisoberliga

Von: Stefan Konklowsky, Maurice Morth

Stillhalten konnte bei der SV 07 Eschwege nach dem Spiel gegen die SG Werratal verständlicherweise am Sonntagnachmittag keiner mehr so richtig. Nach ereignisreichen Wochen, unter anderem musste der Verein den überraschenden Verlust seines Vorsitzenden Matthias Kreiselmeyer verkraften, wollte der verdiente Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga gefeiert werden. © Stefan Konklowsky

Die SV 07 Eschwege spielt in 23/24 in der Fußball-Kreisoberliga. Am Sonntag machten die Kreisstädter mit einem 1:1 im Relegations-Rückspiel gegen die SG Werratal den Aufstieg perfekt.

Eschwege – Die SV 07 Eschwege ist zurück. Vier Jahre nach dem sportlichen Totalabsturz des damaligen Fußball-Verbandsligisten in die C-Klasse haben die Dietemänner mit einem 1:1 im Rückspiel der Relegation gegen die SG Werratal nach dem 3:0 Hinspielerfolg vergangene Woche den dritten Aufstieg nacheinander perfekt gemacht und sicherten sich bei brütend heißen Temperaturen auf der Torwiese am Sonntag das letzte freie Ticket für die Kreisoberligasaison 23/24.

Letztlich ist das auch ein Verdienst des vor wenigen Tagen viel zu früh verstorbenen 07-Vorsitzenden Matthias Kreiselmeyer.

Die rund 240 Zuschauer auf der Torwiese mussten – sofern sie es mit den Gastgebern hielten – jedoch in der Anfangsphase mit etwas Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass die in den letzten Wochen von Sieg zu Sieg eilenden Gastgeber so gar nicht ins Spiel kommen wollten.

Gäste aus Werratal schöpfen noch einmal Hoffnung

Sicherlich war das geschuldet der Nervosität und dem Druck im wichtigsten Spiel der Saison, denn erstmals in dieser Serie hatten die Dietemänner etwas zu verlieren. Selbst dem routinierten ehemaligen Eschweger Verbandsligaspieler Adam Sankiewicz gelang es nicht, alle Lücken im Defensivverbund zu schließen, sodass die Gäste zunehmend Mut schöpften.

Die Hoffnung sollte noch größer werden, als in Minute 17 Patrick Rode aus halbrechter Position mit einem schönen Chipball die Führung für die SGW erzielte.

Und auch in der Folge konnten die Hausherren ihre Nervosität nie ablegen. Einfache Ballverluste stoppten immer wieder die Offensivbemühungen und klare Chancen blieben Mangelware. Nur gut, dass die Gäste es in dieser Phase versäumten, energischer auf das zweite Tor zu gehen.

Bei heißen Temperaturen auf der Torwiese war das Rückspiel für die SV 07 Eschwege um Tom Ander (rechts) gegen Kreisoberligist SG Werratal noch einmal ein hartes Stück Arbeit. © STEFAN KONKLOWSKY

Henrik Herud mit dem wichtigen 1:1-Ausgleich

Henrik Herud blieb es dann vorbehalten, noch vor dem Wechsel das Tor zur Kreisoberliga für Eschwege ganz weit aufzustoßen. Fast aus dem Nichts erzielte er nach einem zu kurz abgewehrten Schuss im Nachsetzen aus spitzem Winkel den Ausgleich.

Maximilian Schmidt im Tor der SV 07 Eschwege sorgte dann anschließend mit seiner Parade gegen den Kopfball von Benedikt Lange dafür, dass mit dem Remis die Seiten gewechselt wurden.

Wer nach Wiederbeginn eine Offensive aufseiten der Gäste erwartete, wurde eines Besseren belehrt. Zwar wurde der Weg nach vorne gesucht, aber insgesamt waren die Angriffsversuche zu harmlos, um die Hausherren in Verlegenheit bringen zu können.

Florian Mönche: „Haben uns den Aufstieg verdient“

Auf der Gegenseite war es wiederum Torwart Tobias Schönwitz, der bei einer Doppelchance durch Paul Müller und Tom Ander (65.) sowie einem Freistoß durch Semih Arslantepe dafür sorgte, dass sich seine Elf ehrenvoll aus der Kreisoberliga verabschiedete.

„Wir haben heute sicherlich nicht unser bestes Spiel gemacht und die Nervosität konnten wir nie ablegen. Aber insgesamt haben wir uns den Aufstieg absolut verdient nach zuletzt elf Siegen in Serie“, so der stolze SV-07-Trainer Florian Mönche, und weiter: „Heute feiern wir und ab morgen wird an der Zukunft gearbeitet“, weiß er schon, was die Kreisstädter erwartet, wenn es in Eschwege endlich wieder Kreisoberligafußball zu sehen gibt.

SV 07 Eschwege - SG Werratal 1:1 (1:1). SV 07: Schmidt - Sankiewicz, Arslantepe, Berg, H. Herud, Müller, Ander, Berger, Eckert, N. Herud, Roth. Bank: Foltin, Fielker, Hertel, Kiwatt, Albert.

SGW: Schönwitz - Becker, Gunkel, Goldmann, Herdt, Lange, Mora, Rode, Kelmendi, Jäger, Schad. Bank: Hildebrand, O. Wollenhaupt, C. Wollenhaupt, Hinske, Otter.

Schiedsrichter: Kai-Uwe Weber (SG Meißner).

Zuschauer: 240.

Tore: 0:1 Rode (17.), 1:1 H. Herud (38.).

