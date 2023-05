Handball: WHO verabschiedet einige Spieler

Beendet seine Laufbahn: Auf den erfahrenen Leistungsträger Florian Strümpf (Mitte) müssen die Handballer der WHO ab sofort verzichten. © Hartmut Wenzel

Einen besseren Saisonabschluss hätten die heimischen Mannschaften in der Handball-Bezirksoberliga der Männer tatsächlich nicht haben können. Die drei Teams gewannen ihre letzten Spiele.

Hersfeld-Rotenburg - Für den TV Hersfeld II war es vorerst die letzte Partie in der Bezirksoberliga, da er aufgrund des Abstiegs der Landesligamannschaft den Gang in die Bezirksliga A antreten muss. Hersfeld-Rotenburg - Souveräner Meister ist der TSV Ost-Mosheim, der sich bei Verfolger TV Alsfeld mit 28:23 durchsetzte und mit vier Zählern Vorsprung in die Landesliga aufsteigt.

„Omo ist ein verdienter Meister. Sie haben große Qualität und haben sich gegen uns in der zweiten Halbzeit letztlich auch verdient durchgesetzt“, sagt Alsfelds Co-Trainer und Torhüter Sebastian Krause. Alsfeld spielt am Freitag und Sonntag gegen die HSG Zwehren/Kassel um den Aufstieg in die Landesliga.

SG Schenklengsfeld - TSG Schlitz 29:26 (12:10). Es wurde das erwartet schwere Spiel für die Landecker. Sie hatten zwar den besseren Start und führten schnell mit 5:1, doch Schlitz gelang beim 6:6 der Ausgleich. Bis zum 12:12 nach 33 Minuten konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen, doch dann zogen die Gäste bis zur 45 Minute auf 20:18 davon. Die Spielgemeinschaft zeigte sich davon aber unbeeindruckt und blieb bis zum 22:20 fünf Minuten ohne Gegentor. Der Zwischenspurt war letztendlich die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber, die sich den Sieg nicht mehr nehmen ließen.

Tore für Schenklengsfeld: Manske (10), Apel (4/1), Baumann (3), Echtermeyer (3/2), Birkel, Fischer, Heidler (je 3), Petzold, Steer und Steinhauer (alle 1).

HSG Werra WHO - TSG Bad Sooden-Allendorf 33:20 (18:7). Vor Spielbeginn wurden Frantisek Chyba, Kevin Schottmann, Florian Strümpf und Lukas Weitz verabschiedet. Die Gastgeber ließen danach nie einen Zweifel daran, wer als Sieger die Halle verlassen wird. Es dauerte zwar etwas, bis die Mannschaft ihren Rhythmus fand, doch dann baute sie ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Von 7:4 nach 14 Minuten zog sie auf 18:7 bis zur Pause davon und hatte damit die Vorentscheidung erreicht.

Die Gäste agierten zu harmlos und brachten eine unnötige Härte ins Spiel. Die HSG ließ sich davon aber nicht beeindrucken und nach dem 29:12 in der 49.Minute sah es dann nach einem Kantersieg aus. Doch in der Schlussphase ließ die Konzentration nach, sodass der Tabellenletzte noch verkürzen konnten.

Tore für die WHO: Weitz (8), Strümpf (7/7), von Manger (4), Danz, Schneider, Zuparic (je 3), Berz (2), Keil, Malsch und Werner (alle 1).

HSG Vulkan Vogelsberg - TV Hersfeld II 27:28 (16:15). Die Gäste fanden anfangs nicht ins Spiel. Nach einer Auszeit in der 11.Minute nutzten die Spieler dann die Lücken in der HSG-Abwehr und mit der guten Leistung der Torhüter Fischer und Jesse schaffte man schließlich den Ausgleich. Mehr gelang aber noch nicht, da das Spiel des TVH wieder fehlerhaft war. Nach 40 Minuten führte Vogelsberg dann mit 22:18, und es sah danach aus, als ob den Gastgebern die Revanche für die Hinspielniederlage gelingen würde.

Doch die junge Gästemannschaft gab sich nicht auf. Es gelang erneut der Ausgleich und kurz vor dem Abpfiff wurde Niclas Göbel gefoult, sodass es einen Strafwurf für den TVH II gab. Diesen verwandelt Jan Schutz mit dem Schlusspfiff zum viel umjubelten Sieg. (pf/hex)

Tore für den TVH II: Hasselbach, Spill (je 5), Schönewolf (4), Schutz (4/1), Berg, Göbel (je 3), Glöckner und Holzapfel (je 2).