Wilhelmshöhe Open: Der Titelverteidiger hat zugesagt

Am Montag starten die Wilhelmshöhe Open - und dabei sein wird auch wieder Vorjahressieger Orlando Luz.

In der Geschichte der Wilhelmshöhe Open tauchen einige Spielernamen auf, die später im Tenniszirkus für Furore sorgten: von Stan Wawrinka bis zu Jan-Lennard Struff.

Nur ein Profi brachte allerdings das Kunststück fertig, seinen Titel beim Turnier auf der Anlage des KTC Bad Wilhelmshöhe erfolgreich zu verteidigen: Einzig der Luxemburger Mike Scheidweiler siegte bei zwei aufeinanderfolgenden Wettbewerben (2001 und 2002). Wenn in der kommenden Woche von Montag bis Sonntag wieder auf den Sandplätzen an der Kasseler Burgfeldstraße gespielt wird, kann es sein, dass der Sieger derselbe ist wie im vergangenen Jahr.

Denn der Brasilianer Orlando Luz nimmt erneut im Bergpark Wilhelmshöhe teil – und das mit der Empfehlung, innerhalb eines Jahres in der ATP-Weltrangliste ein gutes Stück geklettert zu sein. Als er in Kassel triumphierte, war er die Nummer 614. Mittlerweile wird er an Position 293 geführt - kein anderer Starter ist höher platziert. „Ich bin optimistisch, dass wir wieder gutes Tennis zu sehen bekommen“, sagt Turnierdirektor Eberhard Engelmann.

Während einer Pressekonferenz im Messinghof bei Sponsor Glinicke Peugeot räumte er aber auch ein, dass er vor der 22. Auflage in den vergangenen Monaten „einige Bauchschmerzen“ hatte. Der Grund: Die vielen Veränderungen, die die neu geschaffene ITF-World-Tennis-Tour mit sich bringt, zu der auch das Turnier in Wilhelmshöhe gehört.

+ Voller Vorfreude: (von links) Tim Köller (2. Vorsitzender KTC Bad Wilhelmshöhe), Turnierdirektor Eberhard Engelmann sowie die Sponsoren Petra Bantle (Intercity-Hotel), Carsten Bachmann (Glinicke) und Ingo Pijanka (Städtische Werke). © Dieter Schachtschneider/nh „Wir haben praktisch jeden Monat vom Weltverband ITF eine E-Mail bekommen“, erläutert Engelmann. Jetzt steht fest, dass 32 Qualifikationsplätze zur Verfügung stehen. Ursprünglich musste die Zahl von 64 auf 24 reduziert werden. Im nächsten Jahr werden es dann 48 Qualifikanten sein.

In Kassel bekommt der Sieger neben einem Preisgeld von 3600 US-Dollar (etwa 3200 Euro) zunächst noch fünf Punkte für die ATP- und 225 Zähler für die ITF-Rangliste. Die Regelung wurde für die ITF-Turniere aber inzwischen korrigiert. Zum 5. August werden dem Kasseler Gewinner statt fünf dann 20 ATP-Punkte gutgeschrieben. „Durch die Unsicherheit haben sich einige Spieler nicht getraut zu melden“, verdeutlicht Engelmann.

Die Wilhelmshöhe Open sind mit 25.000 Dollar Preisgeld (etwa 22.300 Euro) hierzulande auch weiterhin das höchst dotierte ITF-Herrenturnier. Neben Luz werden der Franzose Sadio Doumbia, der 2016 schon einmal in Kassel am Start war, das serbische Daviscup-Teammitglied Miljan Zekic sowie der hochtalentierte Chun Tsin Tseng aus Taipeh zu beachten sein. In der am Montag und Dienstag stattfindenden Qualifikation werden unter anderen Markus Wunder und Moritz Schächer vom gastgebenden KTC dabei sein.

Das Doppel-Endspiel wird am Samstag, das Einzelfinale am Sonntag ab 13 Uhr ausgespielt. Für das Catering sind erstmals Sascha Kovacs (Denkmahl) und Christian Schaeling (FAC) zuständig.

Kartenhinweis: Ein Tagesticket kostet von Dienstag bis Freitag sechs Euro, am Samstag und Sonntag je zwölf Euro. Für eine Dauerkarte zahlt man 25 Euro, für das Wochenendticket 18 Euro.