Anton Guthardt glänzt beim Saisonfinale

Retterode. Tiefster Winter mit eisigen Temperaturen Schnee und Eis in Nordhessen – doch für die Wintersportler des TSV Retterode sollten der internationale Kammlauf im Vogtland und der Skadi-Lauf im Bayerischen Wald die letzten Ski-Langlauf-Wettbewerbe der aktuellen Wintersaison werden.

Bereits am 10./11. März startete Johanna Mädler im Skistadion von Mühlleithen bei einem der ältesten Volkslanglaufwettbewerbe Deutschlands. Die Veranstalter hatten trotz starken Tauwetters auf über 800 Meter Höhe akzeptable Wettkampfbedingungen für das Skatingrennen hergestellt. Nachdem der Lauf im Jahr 2017 wegen Schneemangels ausgefallen war, wurde in diesem Jahr mit viel Handarbeit der Schnee auf die Strecke gebracht.

Bei Temperaturen weit über dem Gefrierpunkt startete Mädler im Massenstart im stumpfen Schnee auf die 26 Kilometer lange anspruchsvolle Strecke. Nach einer Laufzeit von 1:42 Stunden überquerte sie bei den Frauen als Achte und in ihrer Altersklasse als Fünfte die Ziellinie.

Anton Guthardt startete beim Skadi-Lauf, einer zweitägigen Veranstaltung am Bretterschachten in der Nähe von Zwiesel. Der Skadi-Lauf ist das offizielle Finale der Volkslaufserien in Mitteleuropa. Bei widrigen Bedingungen ging es am Samstag zunächst in der Freien Technik über 17 Kilometer an den Start. Bei Nässe und Nebel erreichte er nach 48:05 Minuten auf Position 17 das Ziel. In seiner Altersklasse belegte Guthardt den neunten Platz.

Am Sonntag stand dann in Bayern der Klassiker über die Marathondistanz von 42 Kilometer auf dem Programm. Auf der sehr schwer zu laufenden Strecke erzielte Guthardt in der Gesamtwertung aller gestarteten Teilnehmer nach einer Laufzeit von 2:20 Stunden den 29. Platz und kam in seiner Altersklasse auf Rang 15. (raw)