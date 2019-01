Schwierige Bedingungen für Wintersport: Auf der Suche nach Schnee im Harz

Nur einige Pisten sind weiß: Auf dem Hexenritt am Wurmberg konnte die Wintersportsaison erst nach künstlicher Beschneiung am 27. Dezember beginnen.

Für Wintersportfans waren die Feiertage im Harz frustrierend. Skipisten und Rodelbahnen blieben mangels Schnee geschlossen, Loipen für Langläufer waren nicht gespurt.

Regen, Nebel und Temperaturen über Null verhinderten jegliches Wintervergnügen. Auf dem Wurmberg bei Braunlage verlässt sich Seilbahn-Betreiber Dirk Nüsse nicht mehr allein auf die Natur. Er setzt auf Kunstschnee aus Schneekanonen. Rund zehn Millionen Euro hat der Unternehmer in den Ausbau des Skigebietes investiert. Das Land Niedersachsen gab weitere zwei Millionen.

Mit dem Geld wurden neue Pisten und Lifte gebaut, Hunderte Bäume für den Bau von Parkplätzen gefällt und an die 100 Schneekanonen errichtet. Neun der 15 Ski- und Rodelpisten können damit beschneit werden.

Auch Kunstschnee braucht passende Bedingungen

Theoretisch – denn auch die Schneekanonen und -lanzen entlang der Abfahrten brauchen passende Bedingungen für die Produktion von Kunstschnee, also Temperaturen von null Grad oder darunter. Nüsse darf inzwischen sogar doppelt so viel Kunstschnee produzieren und dafür 130 000 statt wie früher 66 000 Kubikmeter Wasser aus dem Speicherbecken am Wurmberggipfel entnehmen, das aus dem Quellfluss Warme Bode gespeist wird.

Naturschutzverbände hatten vergeblich gegen die vom Landkreis Goslar erteilte erweiterte Genehmigung protestiert. Es handele sich um einen erheblichen Eingriff in ein geschütztes Fließgewässer, argumentiert der Bund für Umwelt und Naturschutz.

Außerdem seien die Schneekanonen keine nachhaltige Lösung. Wenn die Hänge an einem Wochenende beschneit würden, komme am nächsten Montag wieder eine Wärmewelle „und alles ist weg“, sagen die Umweltschützer. Der Kunstschnee sei ein Weg in die Sackgasse.

An einigen Orten droht der Abschied vom Wintersport

Noch in den 1990er Jahren bedeckte im Harz über Monate eine dicke Schneeschicht Berge und Täler. Die Skisaison begann im November und dauerte bis in den April. Zuletzt fielen die Winter immer häufiger aus, allenfalls der Brocken-Gipfel in Sachsen-Anhalt war längere Zeit in Weiß gehüllt – auf dem höchsten Berg im Harz ist Skilaufen aber untersagt.

Außer auf dem Wurmberg und dem Bocksberg bei Hahnenklee, wo acht Schneekanonen die „Familienabfahrt“ beschneien, deuten denn auch manche Zeichen auf Abschied vom Wintersport. Nach 49 Jahren gab jetzt der Betreiber des Naturschnee-Skigebietes auf dem Sonnenberg bei St. Andreasberg auf.

Die Gemeinde Walkenried im Südharz will noch nicht einmal in einen neuen Bulli zum Spuren von Loipen investieren. Der bisher genutzte Wagen ist altersschwach und könnte im Wald stehen bleiben. Sollte dort überhaupt ausreichend Schnee fallen, blieben 50 potenzielle Loipenkilometer ungespurt.

Weil der Wintertourismus, über Jahrzehnte die Säule des Geschäfts, wegen des Klimawandels vielerorts zusammenbricht, setzt langsam ein Umdenken ein: Natur und Kultur werden jetzt mehr beworben und vermarktet.

Alternativen zum Wintertourismus

Der Harzklub, ein Verein zur Pflege des Harzer Brauchtums, hat begonnen, die Wanderwege im Harz zu entflechten und übersichtlicher zu gestalten. Das Angebot soll für Gäste überschaubarer und das Wandern in dem Mittelgebirge attraktiver werden. Insgesamt würden rund 10 000 Kilometer Wanderwege unter die Lupe genommen und optimiert, hieß es.

Zudem wurden neben Klassikern wie dem „Harzer-Hexen-Stieg“ und dem „Goetheweg zum Brocken“ neue Themenwanderwege erschlossen: So setzt der mit etlichen Infotafeln versehene „Steinway-Trail“ von Seesen nach Wolfshagen dem legendären Klavier- und Flügelbauer Heinrich Engelhard Steinweg (1797-1871) ein Denkmal.

Zum zehnten Mal lockten 2018 sechs Harzer Klöster mit einem Kulturprogramm Besucher an. Beim „Harzer Klostersommer“ 2018 gab es mehr als 50 Konzerte, Führungen und Feste. Das Krimi-Festival „Mordsharz“ ging mit einem guten Dutzend Lesungen, die in Bergwerken oder an anderen „gruseligen“ Orten stattfanden, in die siebte Saison.

Viele touristische Schätze sind noch nicht gehoben. Badeseen mit kristallklarem Wasser bleiben nahezu unentdeckt, weil es an einer minimalen Infrastruktur für Gäste fehlt. Wenig beworben wurde bislang das „Oberharzer Wasserwirtschaft“ genannte, einzigartige System von im Mittelalter angelegten Gräben, Kanälen und Teichen. Obwohl seit 2010 zum Weltkulturerbe zählend, erfolgte die Vermarktung nur zögerlich.

Von Reimar Paul