Skilangläufer des TSV Retterode top

Retterode - Unter den nahezu 1800 Sportlern aus 23 Nationen, die beim Ganghoferlauf im Leutaschtal in Tirol an den Start gingen, waren auch fünf Skilangläufer des TSV Retterode und weitere Freizeitläufer des Vereins in Österreich dabei.

Die Rennläufer hatten bei tollem Wetter beste Bedingungen auf der über einen Meter festen Schneedecke. Zunächst stand das Klassikrennen über 25 Kilometer auf dem Programm. Hier sicherte sich Johanna Mädler als Siebtschnellste aller 37 Teilnehmerinnen den zweiten Rang bei den Juniorinnen.

Anton Guthardt startete über die gleiche Strecke. Trotz einer schweren Streckenführung war auch bei diesem Rennen unter den Herren der Trend zum „Schieben“ zu erkennen.

Die Spitzenläufer starten dabei ohne Steigwachs auf den Ski und schieben die komplette Strecke inklusive der steilsten Anstiege in der Doppelstocktechnik. Ohne Steigwachs sind die Ski in den Abfahrten und Flachstücken schneller als gewachste Klassik-Ski. Guthardt lief als einer der wenigen Spitzenläufer in der klassischen Technik auf gewachsten Skiern und holte sich als Gesamt-Achter unter 151 Teilnehmern den fünften Platz in der allgemeinen Männerklasse.

Tags darauf standen bei etwas schlechterem Wetter die Skatingrennen über die Langdistanzen und der Mini-Ganghofer auf dem Programm. Über 20 Kilometer kam Johanna Mädler unter 126 Frauen auf Platz elf ins Ziel und sicherte sich damit den vierten Platz in der Juniorinnen-Klasse. Anton Guthardt lief über die 20 Kilometer von Beginn an im Vorderfeld. Im Ziel belegte er den insgesamt zwölften Platz unter 271 gestarteten Läufern und kam damit auf Rang fünf in der allgemeinen Männerklasse.

Mit dabei war auch Cecile Löber beim Mini-Ganghoferlauf in der Skatingtechnik über drei Kilometer. In einem schnellen Rennen der Schülerinnen landete sie im Ziel unter 25 gestarteten Konkurrentinnen auf Platz 14. Ebenfalls mit am Start über 20 Kilometer waren Macel Löber und Peter Hildebrandt. Sie erzielten in ihren Altersklassen die Plätze 49 und 13.

Für den Retteröder Verein war es die bereits vierte Teilnahme einer Mannschaft am Ganghoferlauf. red