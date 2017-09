Skisprung-Weltcup Willingen: Am 4. Oktober startet Vorverkauf

Skisprung-Weltcup in Willingen: Und nicht nur das deutsche Team um Stephan Leyhe (hier im Bild beim Springen 2017 vor der imposanten Kulisse) freut sich darauf. Foto: Archiv

Williingen. Beinahe schon traditionell am 4. Oktober und damit fast genau vier Monate vor dem Skisprung-Weltcup vom 2. bis 4. Februar 2018 startet der Ski-Club Willingen den Ticket-Vorverkauf - und wer früh bucht, kann ordentlich sparen.

Am Dienstag ist Tag der deutschen Einheit - und das heißt für die ganz eingefleischten Fans des Skispringens in Willingen: Nur noch einmal schlafen bis zum Vorverkaufsstart. Der Weltcup 2018 mit zwei Einzel-Wettbewerben der weltbesten „Adler“ wird als Olympia-Generalprobe und letzte Station vor Pyeongchang/Südkorea besonders im Fokus der Medien stehen.

Gibt es Sonderangebote?

Rabatte verspricht der Skiclub bis zum 3. Dezember. Bis zu 5 Euro (ja nach Platzkategorie) können diejenigen sparen, die sich bis dahin entscheiden, sich bereits Eintrittskarten zu sichern. Bis zu 12 Euro kann man bei den Dauerkarten sparen, die für alle drei Tage gelten. Ab 4. Dezember gelten höhere Preise.

Welche Kategorien gibt es?

Das Stadion an der Großschanze teilt sich in sechs Zuschauerblöcke auf, nach denen sich die Eintrittspreise richten. Die Blöcke A/B und E/F sind die terrassenförmig angelegten Stehtribünen am Aufsprunghügel. Block D umfasst alle Stehplätze im Auslaufbereich. C1, C2 und C4 sind die Blöcke mit Sitzplätzen, dort gibt es nummerierte Schalensitze.

Was kostet ein Ticket?

In der günstigsten Kategorie beginnen die Eintrittspreise für Erwachsene bei 27 Euro (im Vorjahr 25 Euro), die teuersten Plätze schlagen mit 53 Euro zu Buche. Kinder (bis 10 Jahre) kommen schon für 3 bzw. 4 Euro ins Sprungstadion, Jugendliche für 12 bzw. 13 Euro.

Am 4. Oktober ab 9 Uhr ist die Ski-Club-Geschäftsstelle über die Ticket-Hotline unter der Nummer 05632/9600 zu erreichen. Das geht auch per E-Mail an info@sc-willingen.de. Im Internet auf weltcup-willingen.de gibt es weitere Bestellmöglichkeiten sowie viele Infos (zum Beispiel Zeitplan, VIP-Tickets, Ticketpreise). (nh)

