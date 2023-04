Horst Holl fällt seit drei Jahrzehnten Sportgerichtsurteile im Fußball

Fußball

+ © Ralph Görlich Horst Holl in Aktion bei einer Sitzung der Gruppenliga-Vertreter im Jahr 2016. © Ralph Görlich

Hersfeld-Rotenburg – Donnerstag ist Urteils-Tag. Dann sitzt Horst Holl am Rechner und bewertet die Berichte von den Spielen der drei hessischen Verbandsligen der Herren sowie sämtliche Gruppenligen der Region Fulda.

Horst Holl ist Vorsitzender des Regionalsportgerichts Osthessen Fulda und Einzelrichter im Verbandsgericht des Hessischen Fußballverbands.

Welche Spiele haben nach dem Schlusspfiff ein Nachspiel, weil es Platzverweise gab? Wo haben sich Trainer, Betreuer, Zuschauer, Eltern daneben benommen? Müssen Sperren oder sonstige Strafen ausgesprochen werden? Holl macht das seit 30 Jahren. Ein Gespräch über Dinge, die nicht nur auf dem Platz wichtig sind.

Wie alles anfing

1973, vor 50 Jahren, wurde Holl, damals 26, Vorsitzender seines Heimatvereins SG Haselgrund. 1976 sprach der damalige Kreisfußballwart Georg Jordan Horst Holl an, ob er nicht Beisitzer im Sportgericht des Fußballkreises Rotenburg werden wolle. Kreisrechtswart war damals Alfred Holzhauer, der spätere Landrat.

„Alte Hasen haben mich Jungfuchs damals an die Hand genommen“, erinnert sich Holl. 1993, als Karl-Heinz Blumhagen als Kreisfußballwart auf Jordan folgte und Holzhauer Landrat wurde, übernahm Holl dann Holzhauers Posten.

Die Digitalisierung

Früher war das so: Die Spielberichte wurden vom Klassenleiter per Post an das Sportgericht versandt. Waren Entscheidungen zu treffen, wurden per Schreibmaschine umständliche Vordrucke ausgefüllt. Zeitaufwendig war der Weg, bis man eine Entscheidung an den Verein gebracht hatte.

Später wurde immerhin gefaxt. Heute hat Horst Holl schon am Sonntagabend die Berichte der Schiedsrichter auf elektronischem Weg auf dem Tisch - und muss bis Donnerstag entschieden haben. Die Vereine haben vom Spieltag aus dann drei Tage Zeit für eine Stellungnahme. In Zweifelsfällen gibt es eine mündliche Verhandlung vor dem Sportgericht, in der Spieler, Verein und Schiedsrichter gehört werden.

Jeglicher Schriftverkehr erfolgt per Mail. Der 76-Jährige ist froh, auf diese Weise auch privat Anschluss an die Digitalisierung gefunden zu haben und lobt die Verbände, die umfangreich geschult hätten. Er sagt aber auch: „Dadurch haben wir viele ältere Ehrenamtliche verloren, die sich mit dem Thema Internet nicht mehr auseinandersetzen mochten.“

Auf dem Platz

Horst Holl widerspricht der Einschätzung, dass es heute auf dem Rasen rauer zugeht als früher. „Die Unfairness hat abgenommen, aber die Aufmerksamkeit auch durch soziale Medien ist gewachsen. Vieles wurde früher auch als nicht so gravierend wahrgenommen.“

Was ihm besonders am Herzen liegt, ist das Thema „Tätlichkeit“. Oft werde ein des Feldes verwiesener Kicker von den Pressewarten der Vereine der Tätlichkeit bezichtigt.

„Bei der Bewertung des Spielberichts durch den Sportrichter ergibt sich jedoch fast immer ein ganz anderes Bild. Das Etikett „Tätlichkeit“ klebt dann im Freundes- und Familienkreis oder auch bei seinem Arbeitgeber an ihm.“

Holl appelliert an die Vereine, mit dem Begriff „Tätlichkeit“ mit Sorgfalt umzugehen: „Wir sind nicht nur dazu da, zu bestrafen, sondern auch, um zu schützen“, sagt Holl. „Das sind unsere Spieler!“ In der vergangenen Saison habe es in seinem Entscheidungsbereich eine einzige wirkliche Tätlichkeit gegeben, in dieser Spielzeit bisher noch keine.

Neben dem Platz

Hier allerdings steigen die Fallzahlen. „Neben dem Platz sehen wir teilweise Dinge, die wir nicht sehen wollen“, sagt Holl. Besonderes Problem sind die Jugendspiele, „bei denen Betreuer und Eltern meinen, sie müssten mit dem Schiedsrichter diskutieren oder sogar ins Geschehen eingreifen.“

Hier und ganz allgemein bei Zuschauern, die ausfallend oder handgreiflich werden, bittet Holl die Vereine, dem Sportgericht die Namen der Betreffenden nicht zu verheimlichen. „Denn sonst bleibt eine Geldstrafe am Verein hängen, vor allem aber denken die Übeltäter dann, niemand könne sie belangen. Damit bekommt man das Problem nicht in den Griff, sondern schafft sich neue Probleme.“

Ein Zwischenfazit

An die 1000 Einzelurteile hat Horst Holl gefällt, schätzt er. Im laufendem Spieljahr bisher 132, in der Vorsaison waren es 191. Dazu kommen etwa 100 Kammersitzungen – Verhandlungen in den vergangenen 30 Jahren, die anberaumt wurden, wenn eine Sportrechtssache im Einzelrichterverfahren nicht erledigt werden konnte.

Obwohl bei öffentlichen Verhandlungen „auch mal 100 Zuschauer waren“, will Holl keine einzelne als besonders herausheben. Er betont zwei Dinge: „Wir sind nicht dazu da, um zu bestrafen, sondern um die Regeln durchzusetzen, die sich Vereine und Verbände selbst gegeben haben.“ Und: „Wir arbeiten alle an und für eine gemeinsame Sache: den Fußball - jeder an der ihm zugewiesenen Aufgabe!“

Abschließend sagt Holl: „Die Arbeit hat mir immer großen Spaß gemacht. Man kennt sich lange, die Kontakte unter Sportlern sind dauerhaft. Das nimmt einem keiner.“

Horst Holl (76) lebt in Schwarzenhasel. Der pensionierte Beamte kam in den 70er-Jahren als Beisitzer zum Kreissportgericht im Fußball. Von 1993 bis 2003 war er Rechtswart des damals noch eigenständigen Fußballkreises Rotenburg. Im dann neu geschaffenen Kreis Hersfeld-Rotenburg übernahm er den Posten ebenfalls, ehe er 2004 als Bezirksrechtswart die Zuständigkeit für den Bezirk Osthessen Fulda erhielt. Als Vorsitzender dieser Region ist er seit 2012 auch Mitglied im Sportgericht der Verbandsligen und dort als Einzelrichter tätig. Bei den nächsten Wahlen 2024 möchte er allerdings nicht mehr kandidieren. Holl ist verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter und drei Enkelkinder und ist seit Jahrzehnten Fan von Borussia Dortmund.

(Rainer Henkel)