WM-Dritte ist wieder fit: Pamela Dutkiewicz kehrt zurück

Mannheim. Es ist soweit: Nach wochenlanger Verletzung kehrt die Hürdersprinterin am Sonntag in Mannheim zurück auf die Laufbahn.

Es ist eng für Pamela Dutkiewicz. Vier Wochen nur noch sind es bis zur Deutschen Meisterschaft in Nürnberg am 21./22. Juli, sieben Wochen nur verbleiben noch bis zur Europameisterschaft ab 6. August in Berlin. Höchste Zeit also, endlich auf die Beine zu kommen für die Baunataler Hürdensprinterin im Trikot des TV Wattenscheid. Am Sonntag nun ist es so weit: In Mannheim wird die 26-Jährige erstmals wieder die zehn Hürden in Angriff nehmen.

„Das Saisondebüt wird eine Wundertüte. Aber ich freue mich darauf, endlich wieder Wettkampf-Luft zu schnuppern“, sagt die WM-Dritte von London – und nur darum geht’s. Denn: „Ich weiß überhaupt nicht, wo ich stehe. Also sehe ich dieses Rennen aus dem Training heraus positiv und denke überhaupt nicht über Zeiten und Normen nach.“ 12,61 Sekunden ist ihre Bestzeit, 13,10 Sekunden sind gefordert als EM-Norm. „Letztlich sollte das kein Problem sein, wenn meine Genesung weiter so gut fortschreitet.“

Mitte Mai hatte es während eines Trainingslagers auf Teneriffa plötzlich im linken Oberschenkel gezwickt. Ausgerechent in der letzten Einheit. Ein strukturelles Problem. Und eines, das Zeit und Geduld erforderte. „Dreimal nur habe ich bislang das Hürdenlaufen trainiert“, berichtet Pamela Dutkiewicz, will nun rasch das Gefühl und die Routine wiederfinden. Aber: „Meine Kraftwerte sind gut, und auf der Flachstrecke bin ich auch schon ziemlich schnell“, begündet sie lachend ihre Zuversicht. Für Mannheim, Nürnberg und Berlin.

Schäfer für EM nominiert

Derweil wurde Carolin Schäfer aus Bad Wildungen nach ihrem starken Auftritt in Ratingen wie erwartet vom Deutschen Leichtathletik-Verband für den EM-Siebenkampf nominiert. Außerdem Mareike Arndt (Leverkusen) und Louisa Grauvogel (LG Saar) sowie die Zehnkämpfer Arthur Abele, Mathias Brugger (beide Ulm) und Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied).

Die EM-Norm schon geschafft hat auch Steven Müller – über 200 Meter. Auch der Kasseler von der LG Friedberg/Fauerbach wird in Mannheim auf der Bahn sein.