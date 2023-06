Kreisoberliga-Relegation: Wölfer Tormaschine Donnerstag zu Gast in Friedlos

Teilen

Lang machen: Sebastian Kraft und die Fußballer des FV Friedlos müssen sich in der Relegation strecken, um den Klassenerhalt zu schaffen. © Friedhelm Eyert

Jetzt wird es nochmal ernst für die Fußballer des FV Friedlos: Über den Umweg der Relegation können sich die Ludwigsauer den Klassenerhalt in der Kreisoberliga sichern.

Friedlos - Erster Gegner in Friedlos ist an diesem Donnerstag, 15 Uhr, der Vizemeister der Kreisliga A Lauterbach-Hünfeld, SV Wölf. Mannschaft Nummer drei der Entscheidungsrunde ist die SG Rotenburg/Lispenhausen als Vizemeister der Kreisliga A1.

Sollte Friedlos nicht gewinnen, geht es am Sonntag (15 Uhr) mit der Begegnung zwischen Rotenburg/Lispenhausen und Friedlos weiter. Spiel Nummer drei würden am nächsten Mittwoch, 14. Juni, Wölf und Rotenburg/Lispenhausen (19 Uhr) bestreiten.

Fünf Punkte betrug der Rückstand für die Mannschaft von Trainer Paco Garcia in der Abschlusstabelle auf Rot-Weiß Burghaun, das sich als Drittletzter den Klassenerhalt gesichert hat. Nur zwei Zähler holte Friedlos aus den letzten sechs Ligaspielen. Die Formkurve gibt vor Beginn der Entscheidungsspiele deshalb Anlass zur Sorge.

Trainer Garcia glaubt dennoch an seine Jungs. „Wir müssen zuversichtlich bleiben, denn wir sind ja keine schlechte Mannschaft“, sagt er. Er traue seinem Team durchaus zu, gegen beide A-Ligisten zu bestehen. „Wir gelten für manche als Favorit, aber ich erwarte ein enges Rennen“, sagt der Coach.

Mit Wölf wartet jetzt ein Gegner, der mit 93 Treffern die Tormaschine der Kreisliga A Lauterbach-Hünfeld war und der nur einen Zähler hinter Meister Michelsrombach/Rudolphshan ins Ziel kam. Spielertrainer Marko Madzar (33 Tore) und Bastian Wiegand (20) haben gemeinsam mehr als die Hälfte aller Wölfer Treffer erzielt. Und da dürfte wohl der größte Unterschied zwischen beiden Kontrahenten liegen. Friedlos durfte lediglich 38 Mal jubeln und hat in Steffen Glenz und Felix Gossmann (beide sechs) seine besten Torschützen.

„Ich kenne Wölf nicht so gut wie Rotenburg, aber ich habe mich ein bisschen umgehört“, berichtet Garcia. Im ersten Spiel am Donnerstag will der Coach zunächst die Defensive stärken und auch mehr Erfahrung ins Team bringen. Sascha Diedenhofen nennt Garcia als Kandidaten für die Startelf. Torhüter Michal Sokolnicki fällt weiterhin aus. (Sascha Herrmann)