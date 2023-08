Grasbahnrennen in Heringen: Erst Wolkenbruch – dann Rennabbruch

Schlechtes Wetter bremst Motorsportler aus

+ © Tamsyn Axt-Bäuml Hier noch im Trockenen: Insgesamt vier Gespanne traten am Sonntag in Heringen an. Zu sehen sind die Fahrer-Duos von links: Thomas Buß mit Alexander Hermann, Fabian Müller/Peter Maurer und David Kolb/Pascal Hillmann. © Tamsyn Axt-Bäuml

Der AMCC Heringen hat am Wochenende sein traditionelles Grasbahnrennen ausgerichtet. Dabei sollten eigentlich in acht Klassen die Sieger ausgefahren werden. Doch dann kam der Regen.

Heringen – Motorsportler aus ganz Deutschland hatten sich für das Grasbahnrennen des Heringer AMCC am Wochenende an der Werra eingefunden. Das bessere Wetter im Vergleich zum Vorjahr, auf das die Veranstalter gehofft hatten, blieb allerdings auch diesmal aus.

Leider nicht nach Heringen geschafft hatte es das 84-jährige britische Bahnsport-Urgestein Paddy Thorne, dafür freuten sich AMCC-Vorsitzender Oliver Huchthausen und sein Team über Fahrer aus Dänemark und Ungarn. Darunter das Vater-Sohn-Duo John und Kevin Pedersen aus Saeby in Dänemark, sowie die 15-jährige Ungarin Zsofia Mohacsi, die gleich in zwei Klassen auf dem ersten Platz landete. Mit Keith Snelling aus Oxford nahm jedoch noch ein anderer Brite die weite Anreise auf sich.

Am Samstagvormittag starteten die Vorbereitungen für die Rennen mit Papier- und Technischer Abnahme. Quads, Speedkarts und Enduros durften dann ab Mittag beim freien Training auf die Strecke, bevor am Nachmittag das Pflichttraining sowie die Rennen anstanden. Bereits hier sorgte ein Wolkenbruch für eine Unterbrechung der Rennen, die jedoch am Abend noch fortgesetzt werden konnten.

Sonntagmorgen ging es dann bereits ab 9 Uhr mit dem Freien Training los, diesmal für die Klassen B-Solo, B-SWG und die Oldies. Bis zur Fahrervorstellung standen dann wieder eine Fahrerbesprechung, das Pflichttraining sowie Wertungsläufe auf dem Programm. Dabei wurden auch die Deutschen DMV Quad- und Speedkart-Meisterschaften der Klassen eins bis sieben ausgefahren.

Nach einer kurzen Fahrervorstellung konnte wie geplant um 13.30 Uhr der Rennbeginn stattfinden. Dabei traten noch 38 verbliebene Fahrer und eine Fahrerin an, einige gleich mehrfach, in verschiedenen Klassen.

Nach nur wenigen Läufen der Klassen B-Solo, Nationale Gespanne sowie den Oldies die beim Wolfgang-Henselak-Gedächtnisrennen antraten, ereilte die Rennbahn fast zeitgleich wie am Vortag gegen 14 Uhr erneut ein Wolkenbruch. Dieser und ein Zusammenstoß zweier Gespanne sorgten für den Rennabbruch im dritten Lauf. Nach Rücksprache mit den Fahrern wurde entschieden, einen Versuch zu unternehmen, die Bahn wieder fahrtauglich herzurichten. Diese blieben jedoch nach über 45 Minuten weiter erfolglos, so dass keine sicheren Rennen mehr garantiert werden konnten.

Zum Glück der Teilnehmer der Deutschen DMV Quad- und Speedkart-Meisterschaften gab es bereits am Vormittag genügend Wertungsläufe. So setzte Zsofia Mohacsi sich in den Klassen 2 und 6b durch. Den Sieg in Klasse 1 holte sich Motorsport-Urgestein Harald Böhm vor Justin Reichmann. Thomas Kramer feierte den Sieg in Klasse 3, gefolgt von Dietmar Ziegler und Bernd Möntmann. Stefan Bischoff, wurde in Klasse 4 Erster vor Istvan Régi und Reiko Menning.

In Klasse 6b der Jugendklasse erhielt Mico Ricker als verbleibender Fahrer mit guten 15 Punkten den Pokal für den Erstplatzierten. Aus Klasse 7 der Speedkarts ging Lokalmatador Ingo Duttine als Sieger hervor. Die Plätze 2 und 3 belegten Max Lawrentz und Peter Heussner. (Tamsyn Axt-Bäuml)