Fußball: Verbandsligaaufsteiger Eiterfeld will das erste Spiel gewinnen

Trainer Florian Roth

Eiterfeld – Den Klassiker singen Fußballfans, wenn ihr Verein aufgestiegen ist: „Eine neue Liga ist wie ein neues Leben!“ Kann aber auch ganz schön hart werden, das neue Leben. Das wissen sie bei der SG Eiterfeld/Leimbach, die an diesem Samstag mit einem Heimspiel in die Verbandsliga-Saison startet. Gast am Samstag um 16 Uhr auf dem Eiterfelder Sportplatz ist die Mannschaft des FC Eichenzell, am Ende der abgelaufenen Saison Elfter der Verbandsliga.

„Die Mannschaft ist bester Stimmung, die Euphorie des Aufstiegs ist noch da“, erklärt Florian Roth, seit Beginn der Vorbereitung der neue Mann der SG an der Seitenlinie. „Aber gleichzeitig habe ich den Jungs auch gesagt, dass in der Verbandsliga natürlich ein anderer Wind weht. Diese Robustheit der Klasse müssen wir erst mal annehmen.“ Allerdings, so Roth, wollen die Eiterfelder ihre aktive Spielweise beibehalten. „Ich bin ein Freund des Agierens“, sagt der Trainer. „Und natürlich wollen wir unser erstes Heimspiel gewinnen.“

Nicht mithelfen dabei können wohl definitiv Dominik Hanslik, der an einer Achillessehnenverletzung laboriert, und Nils Wolf, der sich einen Zeh gebrochen hat. Fraglich sind zudem Eric Behr, den eine Adduktorenverletzung plagt, und Phil Kramer, der sich eine Blessur an der Patellasehne zugezogen hat.

Respekt bekommt, wer sich die Ergebnisse der Eichenzeller in der Vorbereitung anschaut. In neun Partien - Pokalspiele eingerechnet - steht ein 0:0 in Großenlüder als einziger „Punktverlust“ zu Buche. Danach gab es acht Siege mit 27:2 Toren in Serie. Zuletzt blieb der FC nacheinander gegen Lütter, in Hofbieber, in Ehrenberg und gegen Künzell ohne Gegentor. „Sie wollen unter die ersten fünf“, weiß Roth.

Seine Elf machte in der Vorbereitung beim Tag der offenen Tore, dem völlig verrückten 6:7 in Limburg, auf sich aufmerksam. Nils Wenzel stach dabei mit drei Toren hervor. Zuvor hatte es das 3:1 im Pokal bei der SG Haunetal und das 3:5 auf eigenem Platz gegen Hessenligist Adler Weidenhausen gegeben.

Fünf Spielzeiten verbrachten die Eiterfelder übrigens bislang in der Klasse - diese besteht seit 2001. Das letzte Gastspiel ist allerdings schon eine ganze Weile her. 2010/11 stieg das Team mit nur drei Saisonsiegen ab. Die ewige Tabelle listet die SG auf Platz 37 der Liga - mit bislang 46 Siegen. Gegen den 47. hätte die Mannschaft von Florian Roth wohl nichts einzuwenden.

Aus einer anderen Fußballzeit: Unser Archivbild zeigt eine Szene aus dem Duell Eiterfeld gegen Eichenzell aus dem Jahr 2016.