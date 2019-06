Auftakt HNA-Yogasommer in Frielendorf: 200 Yogis überraschen am Silbersee

HNA-Yogasommer in Frielendorf gestartet

+ © Foto: Hanna Maiterth Yoga am Frielendorfer Silbersee: An der Auftaktveranstaltung des HNA-Yogasommers nahmen rund 200 Yogis teil. © Foto: Hanna Maiterth

Bei 30 Grad im Schatten trainierten mehr Yogis als erwartet bei der Auftakt-Veranstaltung in Frielendorf. Einige reisten von weit her an.