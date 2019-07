HNA-Yogasommer: Am heutigen Mittwoch mit Carola Noske in der Aue 

Carola Noske ist seit Stunde eins des HNA-Yogasommers dabei. Am heutigen Mittwoch leitet die Kollegin von Claudia Grünert bei Kassel.Yoga die Einheit in der Aue.

Für die Yogis ist sie längst keine Unbekannte mehr: Carola Noske. Die Yogalehrerin ist von Beginn des HNA-Yogasommers dabei und hat auch bei der dritten Auflage noch keine Einheit montags verpasst. Im Park Schönfeld unterstützt sie Claudia Grünert, heute sitzt sie selbst am Mikrofon: Die 53-Jährige leitet ab 18.30 Uhr die Einheit in der Karlsaue, ebenso wie die am kommenden Mittwoch.

Yoga gehört seit 23 Jahren zum Leben der gebürtigen Berlinerin, die allerdings längst schon als waschechte Kasselerin durchgeht, schließlich lebt sie bereits seit 42 Jahren hier.

„Ich habe meine Liebe zum Yoga auf klassische Weise entdeckt: Während meines Aufbaustudiums habe ich nach Entspannung gesucht und Yoga gefunden. Es hat mich nicht losgelassen“, sagt sie. Vor zehn Jahren folgte die Ausbildung.

Im Hauptberuf arbeitet die Verwaltungsdiplom-Wirtin in einer großen Landesbehörde, im Nebenberuf gibt sie Kurse bei Kassel.Yoga, im Verein und im Gesundheitsmanagement der Dienststelle.

Einziger Wermutstropfen, den sie eher augenzwinkernd erwähnt: „Mein Lebensgefährte und mein zwölfjähriger Sohn haben mit Yoga nichts am Hut.“