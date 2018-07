Wegen Hitze: Yogasommer in Wolfhagen fällt heute aus

Yogis in Wolfhagen aufgepasst: Die Hitze macht der heutigen Einheit des HNA-Yogasommers einen Strich durch die Rechnung. Das Training mit Martina Metzger, das ab 18.30 Uhr im Stadtpark Bruchwiesen hätte stattfinden sollen, fällt aus.

Dieter Hahn, der als Inhaber des Fitnessstudios Lupus Sport, den Yogasommer nach Wolfhagen geholt hat, begründet das so: „Wir halten uns mit der Absage bewusst an die öffentlichen Warnungen, heute keinen Sport im Freien zu treiben. Unsere Teilnehmer sind keine Profisportler, sondern normale Bürger. Wir können das Risiko nicht kalkulieren.“

Am heutigen Donnerstag ist also yogafrei. Weiter geht’s wie geplant am Dienstag. Bis dahin, so die Wettervorhersage, klingen die Temperaturen wieder etwas ab.

In Baunatal aber findet die Einheit wie geplant ab 18.30 Uhr mit Yoga-Lehrerin Marion Meilinger-Frisch statt. Dort bieten sich rund um die KSV-Sportwelt in der Altenritter Straße 37 viele Schattenplätze. "Und wir legen den Fokus dann mehr auf die Entspannung", sagt Vorstandsmitglied Katrin Eschstruth. "Gegebenenfalls könnten wir spontan auch nach drinnen ausweichen."