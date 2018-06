HNA-Yogasommer 2018: In einer Woche geht es los

Ein besonderes Erlebnis: Das dürfte auch in diesem Jahr der Auftakt des HNA-Yogasommers werden. An der Premiere auf der Kasseler Hessenkampfbahn im vergangenen Jahr nahmen mehr als 700 Yogis teil.

Kassel. 364 Tage nach seiner Premiere fällt der Startschuss für 2018: Am kommenden Sonntag, 10. Juni, startet die zweite Auflage des HNA-Yogasommers.

Wieder gibt es dann neun Wochen lang die Gelegenheit, unter professioneller Anleitung kostenlos Yoga zu machen. Und: Es hat sich einiges getan. Der HNA-Yogasommer wächst – wir beantworten deshalb schon einmal die wichtigsten Fragen:

Was nochmal ist der HNA-Yogasommer?

Vom 10. Juni bis zum 12. August gibt’s die zweite Auflage des Yogasommers. An fünf Tagen pro Woche laden wir Sie ein, mit uns Yoga zu machen. Im Freien, unter der Anleitung von erfahrenen Yoga-Lehrern und vor allem: kostenlos. Im vergangenen Jahr haben mehr als 9000 Yogis in Kassel und Baunatal zehn Wochen lang mit Begeisterung die Sonne gegrüßt, sich in Hunde und Katzen verwandelt und die Brücke gemacht. Nach diesem Erfolg war der Wunsch nach einer Wiederholung schnell da.

Was muss ich zum Start am 10. Juni wissen?

Los geht’s um 9.30 Uhr auf der Hessenkampfbahn an der Orangerie in Kassel. Als Trainer führen Claudia Grünert und Lars Tabert durch die einstündige Veranstaltung. Übrigens: Sie findet auch bei Regen statt. Dann wird ein Happening daraus und wir werden beim Hund begossene Pudel.

Unser Tipp: Kommen Sie am besten mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Zahl der Parkplätze ist begrenzt. Das Parkhaus Friedrichsplatz ist ab 9 Uhr geöffnet. Mitzubringen sind eine Yogamatte (alternativ tut’s auch eine Decke oder Handtuch) und ein Getränk. Rückblick: Mehr als 700 Yogis waren beim Startschuss im vergangenen Juni dabei.

Was ist denn neu im zweiten Jahr?

Wir wachsen – durch zwei neue Standorte und einen starken Partner. Den HNA-Yogasommer gibt es nun auch in Wolfhagen und im niedersächsischen Northeim. Und: Die Krankenkasse Barmer, bereits im Vorjahr Partner der Aktion, erhöht ihr Engagement. Davon profitieren unsere Teilnehmer: Bei der Startveranstaltung verteilen wir jede Menge Yogamatten kostenlos.

Wie kann ich eine Yogamatte der Barmer bekommen?

Damit anders als im letzten Jahr alle Teilnehmer der Auftaktveranstaltung eine Matte bekommen, müssen sich die Interessenten diesmal anmelden. Das funktioniert so: Unter dem Link hna.de/yogasommer kommen Sie auf ein Formular, das Sie ausfüllen und an uns senden müssen. Hier können Sie auch einen kostenlosen Newsletter bestellen, in dem Sie unser Partner Barmer in den neun Wochen mit nützlichen Tipps rund um die Gesundheit versorgt.

Ganz wichtig: Die Matten gibt es nur gegen Anmeldung und solange der Vorrat reicht. Und: Die Matte muss am Sonntag persönlich an der Hessenkampfbahn abgeholt werden. Eine spätere Zusendung der Yogamatte oder eine Abholung bei der HNA ist nicht möglich. Ausnahme: Die externen Standorte in Wolfhagen und Baunatal bekommen ein Kontingent an Matten zugestellt, das vor Ort in begrenzter Zahl verteilt wird. Wann das passiert, darüber informieren wir noch.

Wann und wo finden die Yoga-Stunden statt?

Die einstündigen Einheiten beginnen täglich um 18.30 Uhr – als entspannter Start in den Feierabend. In Kassel treffen wir uns montags im Park Schönfeld gegenüber des kleinen Sees bei der HNA, mittwochs und freitags beim sogenannten Restaurantzirkel in der Aue. Dienstags und donnerstags stehen die Einheiten in Baunatal an der KSV-Sportwelt auf dem Programm. In Wolfhagen treffen sich die Yogis dienstags und freitags am Stadtpark Bruchwiesen/Siemensstraße. Trainiert wird unter freiem Himmel – solange das Wetter mitmacht.

Und was passiert, wenn es regnet?

In Kassel und Baunatal wird die Stunde unters Dach verlegt. In Kassel freuen wir uns über die Unterstützung durch den Tennisklub TC 31. Er öffnet an allen drei Tagen bei Regen seine Tennishalle an der Menzelstraße. In Baunatal geht es unter das Vordach der Max-Riegel-Halle, wenn möglich in die Halle oder in einen Kursraum der KSV-Sportwelt. In Wolfhagen gibt es keine Ausweichmöglichkeit.

Wer kann an den Yoga-Stunden teilnehmen?

Jeder, der Lust hat. Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt. Und: Die Stunden richten sich sowohl an Anfänger als auch an Menschen mit Yoga-Erfahrung. Da wir in der Regel im Freien sind, ist ein Anti-Mücken-Spray nützlich.

Wer leitet die Yoga-Stunden?

Der achtwöchige Yogasommer wird von renommierten Lehrern begleitet. In Kassel unterstützen uns Claudia Grünert mit ihrem Team von Kassel.Yoga und Lars Tabert mit seinem Team vom Barfußtempel. Zudem werden Stunden von Regine Moschner geleitet, die ihre „Praxis für Lebensbalance“ ebenfalls in Kassel betreibt. In Baunatal arbeiten wir mit dem KSV Baunatal sowie mit der Sportwelt zusammen. In Wolfhagen mit dem Fitnesstudio Lupus. Auch hier werden die Stunden von erfahrenen Lehrern geleitet.

Wo gibt es weitere Infos zum HNA-Yogasommer?

In der Zeitung werden wir regelmäßig über den Yogasommer berichten. Alle Artikel finden Sie außerdem unter www.hna.de/yoga. Außerdem gibt es eine Facebookgruppe „Yogasommer“ - dort tauschen wir uns aus. Und für alle, die noch einmal schauen wollen, wie das war im letzten Jahr: Hier finden Sie ein Video des HNA-Yogasommers 2017: