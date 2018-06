HNA-Yogasommer 2018: Das sind unsere Trainer

Neun Wochen bietet die HNA beim Yogasommer in Kassel, Baunatal, Wolfhagen und Northeim kostenlose Yogastunden an. Diese werden von ausgebildeten Lehrern geleitet. Wir stellen sie Ihnen vor.

Standort Kassel

Der Yogasommer in Kassel setzt auf Vertrautes. Das heißt: Montags sind wir im Park Schönfeld, mittwochs und freitags in der Karlsaue. (ACHTUNG: Am Montag, 11. Juni, müssen wir wegen Aufbau des Grimmfestivals einmalig in die Karlsaue ausweichen). Sollte es regnen, stehen die Yogis nicht im Regen: Als Ausweichmöglichkeit öffnet wieder der TC 31 seine Tennishalle (Menzelstraße 25, neben dem Auestadion).

+ Claudia Grünert © Archivfoto: Pia Malmus

Park Schönfeld, montags, 18.30 Uhr, mit Claudia Grünert: Die Einheiten sind in der Hand von Claudia Grünert und ihrem Team von Kassel.Yoga. Grünert stammt zwar aus Magdeburg, lebt aber schon lange in Kassel. Die verheiratete Mutter eines Sohnes betreibt Yoga seit 1999, seit 2000 unterrichtet sie. Unsere Grünfläche ist am leichtesten zu finden, wenn Sie den HNA-Parkplatz (Frankfurter Straße 168) nutzen und ganz hinten rechts den Eingang zum Park nehmen.

+ Regine Moschner © Privat

Karlsaue, mittwochs und freitags, 18.30 Uhr, mit Regine Moschner und Lars Tabert: Die Yogis treffen sich am sogenannten Restaurantzirkel. Für die Autofahrer: Parkplätze gibt’s an der Menzelstraße. Nutzen Sie dann den Übergang an der Kunsthochschule. Das Training leiten verschiedene Lehrer: Regine Moschner (59), gebürtig von der Nordseeinsel Baltrum, aber schon seit 18 Jahren in Kassel, übernimmt die ersten vier Mittwochs-Einheiten. Schon als 16-Jährige entdeckte sie ihre Liebe zum Yoga, in ihrer Praxis für Yoga, Qigong und ganzheitliche Heilweisen im Yogagarten Kassel dreht sich vieles um Hatha-Yoga, das sie „Yoga der Achtsamkeit“ nennt.

+ Lars Tabert © Archivfoto: Schachtschneider

Ebenfalls dabei: Lars Tabert und sein Team vom Barfußtempel. Er teilt sich die weiteren Einheiten mittwochs mit Grünert und ist verantwortlich für die Freitage. Für den 51 Jahre alten Coach gibt’s seit 18 Jahren kein Leben mehr ohne Yoga. Seit 2003 unterrichtet er Anfänger ebenso wie alte Yogahasen. Der Berliner lebt seit 1997 in Kassel. Seine Maxime: Beim Yoga nie das Lächeln vergessen.

Standort Baunatal

Der KSV Baunatal holt den HNA-Yogasommer auch im zweiten Jahr in die VW-Stadt. Trainiert wird wie schon 2017 rund um die KSV-Sportwelt in der Altenritter Straße 37 – bei schönem Wetter auf der Wiese neben dem Basketballfeld, auf dem häufiger auch Yogis ihren Platz fanden. Ausweichtermine für schlechtes Wetter sind vorhanden: Vom 25. Juni bis 5. Juli im Kursraum 4 in der Lübecker Straße 26, ab 7. Juli in der Max-Riegel-Halle.

Ein neues Gesicht gibt’s im Quartett der Trainerinnen. Die Einheiten, die immer dienstags und donnerstags (18.30 Uhr) stattfinden, leiten in diesem Sommer die folgenden vier:

+ Konstantina Koumantsioti © privat

Konstantina Koumantsioti: Die 43-Jährige, gebürtig aus Kassel, wohnt in Baunatal und praktiziert seit mehr als 15 Jahren Yoga. Ihre Leidenschaft dafür entdeckte sie durch Workshops in Thailand und Zypern. Sie ließ sich zur Yogalehrerin ausbilden. Ihre Stilrichtungen sind unterschiedlich dynamisch aktiv oder Hatha-Yoga. Erfahrenen Yogis aus Baunatal ist sie aus dem vergangenen Jahr vertraut oder aus eigenen Kursen, die sie auch in Kassel anbietet.

+ Anja Siebert © privat

Anja Siebert: Auch sie ist eine alte Bekannte. Die 50-Jährige bringt nicht nur 20 Jahre Yoga-Erfahrung mit, sondern unterrichtet auch seit nunmehr neun Jahren. Ihren Schwerpunkt umschreibt sie so: „Therapeutisches Yoga anzubieten, das den Teilnehmern zeigt, wie sie sich bei körperlichen Problemen eigenständig helfen können, macht mir große Freude. Zu erleben, wie sich Menschen durch regelmäßiges Yoga körperlich und auch geistig verändern ist schön mit anzusehen. Für mich ist meine Yogapraxis wie ein ruhiger Hafen in stürmischen Zeiten.“

+ Marion Meilinger-Frisch © Hedler

Marion Meilinger-Frisch: Komplettiert das Trio aus dem Vorjahr. Die 66-Jährige ist die erfahrenste Übungsleiterin. Schon seit 1990 diplomierte Yogalehrerin, außerdem Psychotherapeutin und Hochschuldozentin für soziale Kompetenz und Stressbewältigung. Ihr Ziel: „Stark wie ein Holzfäller, beweglich wie ein Kind, gelassen wie ein Weiser.“

+ Doris Bouhaka © privat

Doris Bouhaka: Neu dabei. Die erfahrene Physiotherapeutin aus Wolfhagen (60) ist seit fünf Jahren Yogalehrerin und mit Begeisterung bei der Sache: „Noch nie war ich so gelenkig wie heute und meine Kraft hat zugenommen. Mich fasziniert die innere Ruhe und Gelassenheit, die durch Yoga entstanden ist. Ein absoluter Gewinn für mein Leben.“

Standort Wolfhagen

+ Martina Metzger © privat

Unser neuer Standort mit dem Partner Lupus Sport. Trainiert wird dienstags und donnerstags (18.30 Uhr) im Stadtpark Wolfhagen. Trainerin ist Martina Metzger, die seit drei Jahren Übungsleiterin ist. Sie sagt: „Der Reiz des Yoga ist, durch die ruhige Art an seine Grenzen zu gehen. Und das geht nur, wenn Körper und Geist eins sind.“

Bei Regen fällt das Training aus.

Standort Wolfhagen

+ Anke Tannhäuser © Hubert Jelinek

Die Yoga-Stunden werden in Northeim am Bleichewall stattfinden. In direkter Nachbarschaft zur Jugendherberge. Wenn es regnet, wird die Stunde in den meisten Fällen in geschlossene Räume verlegt. Mark Haubold hat angeboten, in seine benachbarte Sportschule auszuweichen.

Der Yogasommer wird in Northeim von Anke Tannhäuser geleitet, die sich in Sachen Yoga in der Region längst einen Namen gemacht hat.

Rubriklistenbild: © Koch