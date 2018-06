Der HNA-Yogasommer 2018: Wolfhagen ist jetzt auch dabei

Wolfhagen. Im ersten Jahr war der HNA-Yogasommer ein voller Erfolg. Im zweiten Jahr wächst er nun – neu in der Region dabei ist nach Kassel und Baunatal der Standort Wolfhagen.

Im Interview spricht Dieter Hahn, Inhaber des Fitnessstudios Lupus Sport, darüber, warum er mit im Boot ist.

Herr Hahn, Sie haben den Yogasommer nach Wolfhagen geholt. Warum?

Dieter Hahn:Wir wollen den Menschen hier vor Ort Yoga näherbringen. Außerdem bieten wir in unserem Studio auch zwei Yogakurse und haben dabei gemerkt, wie groß das Interesse daran ist. Durch den Yogasommer möchten wir Yoga für jedermann zugänglich machen, Menschen einladen, mal reinzuschnuppern, ohne gleich die Verpflichtungen einer Mitgliedschaft einzugehen. Außerdem ist es toll, wenn auch in Wolfhagen eine solche Aktion angeboten werden kann. Die Stadt hat uns gleich in den Veranstaltungskalender aufgenommen. Es ist eine tolle Möglichkeit, den Yogasommer jetzt auch in die Randgemeinden zu bringen. Denn die Bürger hier sagen: Vieles geschieht in Kassel, aber nicht bei uns. Wir finden es klasse, dass die HNA jetzt auch rausgeht.

Was erwartet die Teilnehmer in Wolfhagen?

Hahn: Zwei hoch motivierte Übungsleiterinnen – wobei das Training zunächst nur von Martina Metzger übernommen wird. Wir möchten den Menschen Spaß am Sport vermitteln. Außerdem eine sehr schöne Location auf der Wiese am Teich, nah am Wohnmobil-Stellplatz. Vielleicht haben dann auch Übernachtungsgäste Lust, mal mitzumachen.

Warum haben Sie sich für diesen Standort entschieden?

Hahn:Ich komme jeden Tag dort vorbei. Es ist einfach ein schönes Plätzchen. Wir haben auch sehr viel Unterstützung von dem Tourismusbüro und der Stadtverwaltung erhalten: Das Gras wird beispielsweise extra kurz gehalten für uns.

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit Yoga gemacht?

Hahn: Wir hatten Yoga vor zehn Jahren bei der Eröffnung von Lupus Sport zunächst im Angebot. Die Nachfrage hielt sich aber in Grenzen. Seit drei, vier Jahren aber interessieren sich r viel mehr Menschen dafür, sodass wir auch wieder Kurse anbieten. Und da ich im vergangenen Jahr den Yogasommer mit viel Interesse verfolgt habe, ist die Idee entstanden, die Aktion auch nach Wolfhagen zu holen. Unsere Mitglieder freuen sich auf die außergewöhnliche Gelegenheit, Yoga draußen unter freiem Himmel zu machen. Und auch viele andere haben bereits angekündigt, gemeinsam mit Freunden teilzunehmen.

Und Sie ganz persönlich?

Hahn: Ich bin noch kein Yogi. Da gab’s für mich eher nur Berührungspunkte wie beispielsweise über die Gymnastik. Aber ich möchte am HNA-Yogasommer in Wolfhagen teilnehmen, wann immer es mir möglich ist.

Was erhoffen Sie sich vom Yogasommer?

Hahn: Ich hoffe, dass wir zum Auftakt am Dienstag 40, 50 Teilnehmer aktivieren können. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, allein aus unseren Kursen wollen mindestens 30 mitmachen. Denn unsere eigenen Kurse fallen in der Zeit des HNA-Yogasommers aus. Und mein Traum wäre es, wenn wir zu Mitte, Ende der Aktion hin 100 Teilnehmer hätten, die mitmachen.

Dieter Hahn (48) ist Inhaber des Fitnessstudios Lupus Sport in Wolfhagen. Er lebt mit seiner Frau im Ortsteil Ippinghausen und möchte durch den Yogasommer nun auch zum Yogi werden.

Kostenlose Yogamatten

Beim Auftakt des HNA-Yogasommers in Wolfhagen am Dienstag werden 100 kostenlose Yogamatten verteilt. Dabei gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, hat Glück. Wichtig: Wer beim Startschuss auf der Hessenkampfbahn am Sonntag eine Yogamatte mitnehmen möchte, muss sich vorab anmelden: Unter dem Link hna.de/yogasommer finden Sie das Formular.

Der Yogasommer in Wolfhagen auf einen Blick

• Trainingstage: dienstags und donnerstags

• Beginn: immer um 18.30 Uhr

• Standort: im Stadtpark Bruchwiesen/Siemensstraße (siehe Grafik rechts)

• Trainerin: Martina Metzger

• bei Regen: Training fällt aus

Rubriklistenbild: © Archivfoto: Pia Malmus