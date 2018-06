HNA-Yogasommer: Heute ist Premiere im Park Schönfeld

Kassel. Der HNA-Yogasommer geht in die zweite von neun Wochen. Und das mit einer Premiere: Heute findet unsere einstündige Yogastunde mit Claudia Grünert erstmals wieder im Park Schönfeld statt.

Und zwar direkt hinter dem HNA-Parkplatz. Los geht’s wie immer um 18.30 Uhr. In der vergangenen Woche mussten wir noch ausweichen in die Kasseler Karlsaue, wo weiterhin mittwochs und freitags trainiert wird. Dienstags und donnerstags sind wir zudem zu Gast in Baunatal und Wolfhagen. (sam)

Alle Infos zu Standorten, Trainern und Fotos aus der ersten Woche finden Sie auf hna.de/yoga.