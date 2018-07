HNA-Yogasommer: So funktionieren die Übungen mit Baby und Schulkindern

Kassel. Yoga ist nicht nur was für Erwachsene. Auch Kinder können Übungen mitmachen. Familie Morgenroth und Christina Mittelbach mit ihrem Sohn Ben erzählen, wie sie die persönliche Auszeit empfinden.

Der kleine Ben gluckst, fängt an zu lachen und schnappt sich die Yogamatte seiner Mutter. Christina Mittelbach aus Kassel bringt ihren neun Monate alten Sohn regelmäßig mit zum HNA-Yogasommer. „Ben ist gern draußen und mag den ganzen Trubel“, erzählt die 29-Jährige. „Und er schaut dann ganz neugierig zu, wie sich hier alle bei den Übungen strecken und dehnen.“

Mittelbach selbst macht seit mehreren Jahren Yoga. Ein Hobby, das sie wie viele andere Sportarten auch mit Kind weiter praktiziert. Ben lässt sie mal im Kinderwagen, mal nimmt sie ihn zu sich auf die Matte und macht die Übungen, so weit es geht, mit ihm im Arm oder auf dem Bauch.

„Ich versuche, zweimal pro Woche zu kommen“, sagt Mittelbach. Für sie und Ben sei es ein großer Vorteil, dass der Yogasommer draußen unter freiem Himmel stattfindet. „Hier muss ich nicht befürchten, dass Ben die anderen stört, wenn er mal quengelig wird“, sagt sie. Dann gehe sie einfach mit ihm ein wenig spazieren und spiele etwas mit ihm. „Zwar klappt es dann nicht immer mit der Entspannung, aber ich muss Yoga auch nicht abbrechen“, sagt sie und lacht.

Yoga mit der ganzen Familie

+ Familie Morgenroth aus Kassel © Daria Neu

Bei Familie Morgenroth aus Kassel geht es – wie bei den meisten Familien – im Alltag auch mal hektisch zu. Lara (13) und ihre Schwester Amy (9) müssen zur Turnstunde, Mama Alex schmeißt den Haushalt und Papa Bernd arbeitet den ganzen Tag als Erzieher. An drei Tagen in der Woche lassen sie die Hektik aber Hektik sein und nehmen sich jeweils eine Stunde Auszeit zu viert – beim HNA-Yogasommer.

„Eigentlich wollte nur Mama hingehen“, sagt die 13-jährige Lara. Dann habe sich aber die ganze Familie spontan freitags die Matten unter die Arme geklemmt und auf den Weg in die Karlsaue gemacht. „Unsere erste Stunde war beim Yoga-Lehrer Lars Tarbert. Das war schon richtig anstrengend“, erinnert sich die neunjährige Amy. Am Ende seien aber alle begeistert gewesen – inklusive Papa. Seit zwei Wochen sind die Morgenroths jedes Mal beim HNA-Yogasommer dabei.

„Man merkt schon, dass Kinder von Natur aus beweglicher sind als Erwachsene“, sagt Alex Morgenroth. „Wir sind aber auch fitter durchs Turnen“, wirft Amy ein. Das ist nämlich eigentlich das Sportprogramm der zwei Schwestern. Aber zurzeit sind schließlich Sommerferien. Also musste ein Ausgleich her.

Eine Übung gefällt Amy besonders gut: „Ich mag es am liebsten, wenn man sich auf dem Rücken zurückrollen muss.“ Und was ist mit dem herabschauenden Hund, der Kobra oder dem Stuhl? Für Lara zwar alles kein Problem, aber: „Ich finde auch den Teil am Ende schön, bei dem man einfach die Augen schließt.“ Dabei ist die 13-Jährige auf ihrer Yogamatte sogar schon häufiger mal fast eingeschlafen.

Expertin erklärt Yoga mit Kindern

Immer mehr Eltern bringen ihre Kleinen zum HNA-Yogasommer mit. So vermitteln sie ihnen schon früh Freude an Bewegung, wie Yogalehrerin Marion Meilinger-Frisch vom KSV Baunatal im Interview erklärt.