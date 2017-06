HNA-Yogasommer startet heute in Baunatal

Baunatal. Am Dienstagabend rückt ein weiterer Standort in den Fokus des HNA-Yogasommers: Die kostenlose Aktion startet nun auch in Baunatal.

Der Auftakt in Kassel hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Hunderte Sportler haben an den beiden ersten Veranstaltungen am Sonntag auf der Hessenkampfbahn und Montag im Park Schönfeld teilgenommen. Nun startet die Aktion auch in Baunatal. Hier sind noch einmal die wichtigsten Infos:

Wann? Um 18.30 Uhr geht es los.

Wo? An der KSV-Sportwelt, Altenritter 37, direkt neben der Max-Riegel-Halle. Wenn es trocken bleibt, findet die Einheit auf der Rasenfläche neben der Sportwelt oder auf dem Basketballplatz dahinter. Sollte es regnen, was die aktuellen Wettervorhersagen allerdings nicht ankündigen, stellt der KSV in der Sportwelt ein Kursraum zur Verfügung.

Wer kann mitmachen?Jeder, der Lust hat. Die Teilnahme ist kostenlos.

Was muss ich mitbringen?Nicht viel: Bequeme Sportklamotten und eine Yogamatte.

Wer leitet die heutige Einheit? Yogalehrerin Konstantinia Koumantsioti. Sie fiebert dem Startschuss entgegen. „Wir haben schon viele Anfragen. Ich freue mich darauf, dass es nach dem tollen Start in Kassel jetzt auch bei uns losgeht“, sagt sie.

Lesen Sie dazu auch: