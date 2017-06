HNA-Yogasommer: 250 Teilnehmer kommen zur ersten Montags-Veranstaltung

Kassel. Nach dem sensationellen Auftakt des HNA-Yogasommers am Sonntag mit 650 Teilnehmern hat auch die erste Veranstaltung im Park Schönfeld am Montagabend die Erwartungen übertroffen.

250 Teilnehmer haben bei der Stunde, die Yogatrainerin Claudia Grünert leitete, mitgemacht. „Yoga ist vielfältig. Jeder unterrichtet anders. Habe Spaß, bleibe bei dir“, gibt die 45-Jährige zu Beginn das Motto vor. Mit ruhiger Stimme leitet sie die Teilnehmer an.

Die Yogis verwandeln sich in Krieger, schauen als Hund herab, machen den Frosch. Nach 60 Minuten bekommt die Lehrerin viel Applaus. Und viele kündigen an, sie beim Wort zu nehmen. Denn Grünert verabschiedet sich so: „Bis spätestens nächste Woche.“

Am Dienstag fällt der Startschuss für den HNA-Yogasommer in Baunatal (18.30 Uhr, an der KSV-Sportwelt).

250 Teilnehmer beim Yogasommer-Auftakt im Park Schönfeld Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Andreas Fischer/HNA