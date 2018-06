HNA-Yogasommer: Zum Auftakt in Kassel verschenken wir Yogamatten

Kassel. Am 10. Juni startet der HNA-Yogasommer 2018. Aus diesem Anlass verschenken wir bei der Auftaktveranstaltung in Kassel Yogamatten. Wer eine haben möchte, muss sich allerdings vorher anmelden.

Los geht’s am 10. Juni um 9.30 Uhr auf der Hessenkampfbahn an der Orangerie in Kassel. Bei der Startveranstaltung verteilen wir zusammen mit unserem Partner, der Krankenkasse Barmer, jede Menge Matten.

Damit anders als im vergangenen Jahr alle Teilnehmer der Auftaktveranstaltung eine Matte bekommen, müssen sich die Interessenten anmelden. Das funktioniert so: Unter dem Link hna.de/yogasommer kommen Sie auf ein Formular, das Sie ausfüllen und an uns senden müssen. Dabei können Sie auch einen kostenlosen Newsletter bestellen, in dem Sie unser Partner Barmer in den neun Wochen mit nützlichen Tipps rund um die Gesundheit versorgt.

Ganz wichtig: Die Matten gibt es nur gegen Anmeldung und solange der Vorrat reicht. Und: Die Matte muss am Sonntag persönlich an der Hessenkampfbahn abgeholt werden. Eine spätere Zusendung der Yogamatte oder eine Abholung bei der HNA ist nicht möglich.

Ausnahme: Die externen Standorte in Wolfhagen und Baunatal bekommen ein Kontingent an Matten zugestellt, das vor Ort in begrenzter Zahl verteilt wird. Wann das passiert, darüber informieren wir noch.

Das erwartet Sie bei der Auftaktveranstaltung

Als Trainer führen Claudia Grünert und Lars Tabert durch die einstündige Yogasommer-Veranstaltung auf der Hessenkampfbahn. Sie findet auch bei Regen statt.

Kommen Sie am besten mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da die Zahl der Parkplätze begrenzt ist. Das Parkhaus Friedrichsplatz ist ab 9 Uhr geöffnet. Mitzubringen sind eine Yogamatte (alternativ tut’s auch eine Decke oder Handtuch) und ein Getränk.

Alle Artikel zum HNA-Yogasommer gibt es auf www.hna.de/yoga. Außerdem gibt es eine Facebookgruppe „Yogasommer“.

Rubriklistenbild: © HNA