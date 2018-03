Im Krieger auf den Teide blicken: Der HNA-Yogasommer macht Urlaub auf Teneriffa

Im Hintergrund der Teide: Die Teilnehmer der Yogasommer-Reise nach Teneriffa genießen in der Position des Kriegers einen wunderschönen Ausblick.

Diese Reise entspannt. Und das nicht nur, weil Teneriffa in diesen Tagen mit 24 Grad, Sonne satt und wunderschöner Landschaft lockt. Bei der ersten HNA-Yogareise steht die Erholung fest im Programm.

Wie schön Yoga unter freiem Himmel sein kann, ist bereits vergangenes Jahr beim Yogasommer in Kassel und Baunatal klar geworden. Auf Teneriffa ist es noch mal anders. Klar: Yoga-Übungen unter Palmen bieten weder Karlsaue noch Park Schönfeld. Ebenso wenig lautstark protestierende Papageien, die sich an die Yogis im heimischen Terrain erst gewöhnen müssen. Und natürlich gibt es in der Kriegerhaltung nun den Blick auf Spaniens höchsten Berg Teide ebenso kostenlos dazu wie den strahlend blauen Himmel bei den Asanas unter. 300 Kilometer vor Afrika bekommt der Sonnengruß dann noch mal eine ganz andere Bedeutung.

Das ist auch das Besondere an dieser Reise: „Yoga machen vor traumhafter Kulisse, sodass man den Alltag komplett vergisst und nicht nach der Stunde nach Hause muss”, sagt Claudia Grünert von Kassel.Yoga. Sie leitet die Stunden auf der Kanareninsel zusammen mit Carola Noske. 24 Teilnehmer zwischen 31 und 82 Jahren, Anfänger wie langjährige Yogis, sind in dieser Woche dabei. „Das war auch für uns eine aufregende Erfahrung, weil wir nicht wussten, wer alles dabei sein würde und wie die Teilnehmer mitmachen”, sagt Carola Noske.

Schon nach den ersten gemeinsamen Stunden ist klar: Diese Gruppe passt trotz mehrerer Generationen gut zusammen. Auf dem Programm stehen für die Yogis bekannte Übungen wie der Herabschauende Hund, der Stuhl und der Krieger. Aber auch weniger bekannte Asanas wie die „Wind befreiende Stellung”. Zum Glück ja Open Air.

+ Yoga unter Palmen: Die HNA-Yogagruppe bei einer der Yogastunden mit Glaudia Grünert und Carola Noske. © Klement

Eine von denen, die bei der ersten HNA-Yogareise dabei ist, ist Renate Jacob aus Kassel, mit 82 Jahren die älteste Teilnehmerin – und richtig begeistert. Yoga-Erfahrung hatte sie bisher noch nicht gesammelt. „Ich war mein Leben lang sportlich und wollte das jetzt mal ausprobieren”, sagt sie. Vor allem die Beine wollte sie mit Yoga geschmeidig machen. Hat’s geklappt? „Auf jeden Fall. Ich musste mir zwar meine Kraft einteilen, würde aber jederzeit wieder mitmachen.” Auch Ingo Herberger aus Kassel ist überzeugt. „Die Kombination aus Insel anschauen und mit Yoga etwas für seinen Körper machen zu können, ist perfekt”, sagt der 51-Jährige.

So werden von dieser Woche bleiben: tiefenentspannte und energiegeladene Teilnehmer. Und natürlich die Vorfreude auf den zweiten HNA-Yogasommer, der am 10. Juni startet.

Alles zum HNA-Yogasommer gibt es unter www.hna.de/yoga