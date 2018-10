Kasseler Gesundheitspreis für den Yogasommer

Unter freiem Himmel Yoga machen und entspannen – das ist das Ziel des HNA-Yogasommers. Zum zweiten Mal haben wir das mit mehreren Tausend Yogis gemacht. Dafür ist die HNA nun ausgezeichnet worden.

Beim 7. Kasseler Gesundheitspreis hat es der Yogasommer auf den zweiten Platz geschafft. Der Fokus lag dieses Mal auf Initiativen, Vereinen und Organisationen, die zur Entschleunigung im stressigen Alltag beitragen. Den ersten Platz sicherte sich der Naturpark Habichtswald, auf Platz drei kam der Förderverein Kindergarten und Grundschule Grebenstein.

„Das Faszinierendste am Yogasommer war, dass so viele Menschen, wenn es entspannend wird, gemeinsam so still sein können“, sagt Sportchef Frank Ziemke, der die Idee für das Yoga-Event unter freiem Himmel hatte. Für diese Idee, wurden er und die HNA am Mittwoch bei der Verleihung des Gesundheitspreises mit dem zweiten Platz belohnt.

+ Sie wollen den Yogasommer weiter wachsen lassen: (von links) Yogalehrerin Claudia Grünert mit HNA-Sportchef Frank Ziemke, der den Yogasommer zusammen mit Marie Klement, stellvertretende Leiterin der Onlineredaktion, entwickelt hat. © Schachtschneider

Neun Wochen haben die Teilnehmer in diesem Jahr beim zweiten HNA-Yogasommer gemeinsam Yoga gemacht. Tausende haben in dieser Zeit an dem Mitmachprojekt der HNA-Sportredaktion, das von der Onlineredaktion unterstützt wird, teilgenommen und sich in Parks und auf Wiesen entspannt.

Das besondere am Yogasommer: Jeder kann an den Stunden teilnehmen – egal ob Yoga-Anfänger oder Profi. Eine Teilnehmerbegrenzung gibt es nicht. Die Stunden werden von erfahrenen Lehrern geleitet. In Kassel sind das Claudia Grünert von Kassel.Yoga, Lars Tabert vom Barfußtempel und Regine Moschner. In Baunatal unterstützt der KSV Baunatal das Projekt. „Wir waren überwältigt, wie unsere Aktion angenommen wurde. Alle, die dabei waren, sind ein Teil dieses Preises“, sagt Ziemke.

Schluss ist nach diesem Sommer natürlich nicht. Der Yogasommer wächst. Nach dem Start in Kassel und Baunatal wurden die kostenlosen Yogastunden in diesem Jahr auch in Wolfhagen und Northeim angeboten. 2019 soll der Yogasommer erneut stattfinden – an noch mehr Standorten.

Platz 1: Entspannt im Wald

+ Lob für die Siegerin: Gesundheitsamtsleiterin Dr. Karin Müller mit Britta Hartmann-Barth vom Naturpark Habichtswald. © Schachtschneider

Am Ende entspannt man am besten mit dem, was am natürlichsten ist: der Natur“: So fasste Dr. Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes Region Kassel, bei der Preisverleihung die Entscheidung der Jury für den Sieger zusammen. Das ist in diesem Jahr der Naturpark Habichtswald mit seinem Projekt Waldbaden, das die Juroren zum Motto „Kassel entspannt“ am meisten überzeugt hat.

Über 200 Veranstaltungen im Jahr bietet der Naturpark an – darunter seit Anfang des Jahres auch das Waldbaden, das Teilnehmern den Wald mit allen Sinnen näherbringen soll. Sie sollen so ihren Alltagsstress vergessen, Kraft tanken und sich bewegen.

„Es muss gar nicht immer Radfahren oder sowas sein“, sagte Britta Hartmann-Barth, Leiterin des Naturparkzentrums Dörnberg, die den Preis stellvertretend und sichtlich gerührt entgegennahm. „Denn die Natur macht uns ein Geschenk, für das wir uns gar nicht anstrengen müssen.“ Spazieren und Genießen reichten schon aus, um zur Ruhe zu kommen.

Platz 3: Gärtnern mit Kindern

+ Stolze Preisträger: Julika Friedrich (vorn) mit den anderen Kindern, Eltern und Lehrern aus Grebenstein, die den Preis für den Förderverein entgegennahmen. © Schachtschneider

Schüler und ihre Eltern an die frische Luft locken und sie zum Gärtnern und Werken motivieren – das ist das Ziel des Projektes, mit dem sich der Förderverein Kindergarten und Grundschule Grebenstein Platz drei beim Gesundheitspreis gesichert hat.

Da der Schulhof der Grundschule asphaltiert ist, startete der Förderverein im Jahr 2013 das Projekt Kleingarten. Dafür wurde in der Nähe von Kindergarten und Grundschule ein Grundstück gepachtet, auf dem die Kinder nun Gemüse anbauen, werken und spielen können. Der Garten ist zu Fuß zu erreichen, sodass Unterricht unter freiem Himmel möglich ist, die Kinder Zeit in der Natur verbringen und diese kennenlernen.

Einen Sonderapplaus bekam während der Preisverleihung in Kassel die achtjährige Julika Friedrich, die die dritte Klasse der Burgbergschule besucht. Sie sagte das komplette, zum Thema Garten und Pflanzen passende Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ von Theodor Fontane auf – und begeisterte damit die Anwesenden.

Auch sie sind Sieger

Insgesamt 26 Bewerbungen sind bei der Jury des Kasseler Gesundheitspreises eingegangen – und haben den acht Juroren die Entscheidung schwergemacht. Darum gibt es neben den drei Haupt- auch zwei Sonderpreise.

Den ersten Sonderpreis bekam das Sportamt Kassel mit seinem „Treffpunkt Bewegung – an Ihrer Apotheke“. Ziel des Projektes ist, Senioren zu motivieren, unter Anleitung von Übungsleitern in ihrem Stadtteil spazieren zu gehen – und so die Beweglichkeit und Kontakte untereinander zu fördern. Unterstützt wird der Treffpunkt Bewegung von der Uni Kassel und mehreren Vereinen.

Der zweite Sonderpreis ging an den Mini-Club im Mütterzentrum Hofgeismar. Dort können Eltern ihre Kinder täglich ohne Anmeldung abgeben, um entspannt einkaufen, zum Arzt oder zum Friseur gehen zu können. Betreut werden die Kinder von erfahrenen Müttern. Angeboten wird der Miniclub seit 21 Jahren.

Hintergrund: Der Gesundheitspreis

Seit 2005 wird der Kasseler Gesundheitspreis alle zwei Jahre an Einzelpersonen, Vereine, Schulen, Initiativen und Firmen aus Stadt und Landkreis Kassel verliehen, die sich für gesündere Lebensweisen und Lebensbedingungen in der Region stark machen. In diesem Jahr lautete das Motto „Kassel entspannt“.

Ermöglicht wird der Preis, den das Gesundheitsamt der Region Kassel verleiht, durch Sponsoren. Neben der Kasseler Sparkasse sind das der Landkreis Kassel, die Kurhessentherme und die AOK Hessen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert, die sich auf mehrere Preisträger verteilen.

Kriterien, die die achtköpfige Jury bewerten soll, sind die Alltagstauglichkeit, die Originalität und der Neuigkeitswert der Projekte.