Kolumne zum Yogasommer: BlühendeLandschaften

Am morgigen Sonntag startet der HNA-Yogasommer 2018. Zeit für die erste Muskelkater-Kolumne zum Thema.

Liebe Leute, om, om, om, was freue ich mich. Draußen ist Sommer, obwohl wir offiziell noch Frühling haben. Seit Tagen räkel ich mich faul in der Sonne. Und während ich so vor mich hinräkel, da kommt mir plötzlich ein Gedanke: Wo Sommer ist, da ist Yoga nicht weit. Da wurde mir ganz warm ums Katerherz. Und ich musste gleich mal den Baum üben.

Jetzt, wo das wieder losgeht, habe ich einen hübschen Spruch für euch. „Wer Yoga übt, entfernt das Unkraut aus dem Körper, sodass der Garten wachsen kann.“ Juhu, dachte ich da, so ein kleines Bäumchen kann ich schon, das ist ein guter Beginn für meine Gartenpflege. Der, der das mit dem Garten gesagt hat, heißt Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar. Klar, sage ich mir da, der Junge konnte nur Yogi werden. Euch sage ich jetzt aber: Das könnt ihr auch. Und: Das braucht ihr auch. Guckt doch auf mich. Früher habe ich hier die Hanteln gestemmt. Yoga? Ja trage ich etwa Puschelsocken?

Mittlerweile weiß ich: Yoga kann jedem nutzen. Yoga kann anstrengend sein. Yoga macht beweglich und fit. Ja, Yoga macht sogar tolerant. Ich zum Beispiel mache mittlerweile sogar den Hund. Also: Vielleicht ommen wir am Ende dieses Yogasommers alle zusammen diesen Namen: Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar. Und freuen uns über unseren blühenden Garten. Ich jedenfalls freue mich auf euch. Am Sonntag. Und in den kommenden Wochen.

Euer Muskelkater