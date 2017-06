Videos: Wir zeigen die Übungen des HNA-Yogasommers

Kassel. Drei Tage noch, dann geht es los: Wir starten in den HNA-Yogasommer. Die Stunden sind kostenlos, werden an fünf Tagen in der Woche angeboten und von erfahrenen Yoga-Lehrern geleitet.

Mitmachen kann jeder: vom Anfänger bis zum Yoga-Profi. Wer sich jetzt schon mal die Übungen anschauen will, die wir während der Yoga-Einheiten machen, kann dies in unseren Videos bei Youtube tun. Dort stellen wir in 13 Filmen Körperhaltungen und Bewegungszyklen vor. So können Sie sich anschauen, wie man eine Yogastunde im Sitz beginnt und beendet, wie der Baum und der Krieger funktionieren und was eine indische Brücke ist. Wir zeigen aber auch eine der populärsten Übungen des Yoga: den Sonnengruß.

In jedem Video erklären wir zudem, welche Muskeln, Gelenke und Knochen gestärkt werden. Dabei gehen wir die Positionen Schritt für Schritt durch und erklären, worauf Sie achten müssen. Anschließend zeigen wir die Bewegung im Fluss.

Und keine Sorge: Niemand muss die einzelnen Übungen bereits beherrschen. Sie werden in jeder Yogastunde erklärt und von unseren Yoga-Lehrern gezeigt.

Kostenloses Yoga für jedermann: Das ist der HNA-Yogasommer

Der HNA-Yogasommer findet neun Wochen lang vom 12. Juni bis 12. August immer um 18.30 Uhr in Kassel (montags, mittwochs und freitags) und Baunatal (dienstags und donnerstags) statt. Bereits am Sonntag, 11. Juni, treffen wir uns um 9.30 Uhr zur großen Auftaktveranstaltungen auf der Hessenkampfbahn in Kassel. Alle Infos finden Sie auf www.hna.de/yoga