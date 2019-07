Yoga in Kassel findet heute in der Tennishalle des TC31 statt

Regen und nasser Boden in der Aue

+ © Dieter Schachtschneider Heute findet die Yoga-Einheit drin statt. © Dieter Schachtschneider

Der HNA-Yogasommer findet angesichts der Wetterlage in Kassel heute nicht in der Karlsaue statt. Wir verlegen die Einheit in die Tennishalle in der Menzelstraße am Auestadion.