Ablauf, Yogamatten, Ausblick: Das müssen Sie zum Yogasommer-Auftakt wissen

Und dann die Hände zum Himmel: Hunderte Yogis haben bereits im vergangenen Sommer in der Aue gemeinsam die Anleitungen von fachkundigen Trainern befolgt.

Kassel. Endlich geht es los: Am Sonntag beginnt die zweite Auflage des HNA-Yogasommers. Um 9.30 Uhr findet auf der Kasseler Hessenkampfbahn neben der Orangerie die Auftakt-Veranstaltung statt.

Danach gibt es neun Wochen lang die Möglichkeit, an fünf Tagen die Woche Yoga zu machen – kostenlos, unter Anleitung erfahrener Yogalehrer, an insgesamt fünf verschiedenen Standorten. Alles Wissenswerte rund um den Yogasommer:

WAS AM SONNTAG PASSIERT

„Wir wollen neugierig machen auf das, was kommt“, sagt Claudia Grünert von Kassel.Yoga, die zusammen mit Lars Tabert vom Kasseler Barfußtempel die einstündige Veranstaltung leitet. Im vergangenen Jahr waren rund 700 Teilnehmer gekommen, um vor malerischer Kulisse gemeinsam Yoga zu machen.

„Wir werden einen Einstieg bieten in den Sommer“, sagt Grünert. Präsentiert werden Übungen, die für jeden, auch für Yoga-Anfänger, umsetzbar sind. Grünert und Tabert werden dabei nacheinander jeweils eine halbe Stunde gestalten. Beide bringen ihre Teams mit, die sich unter den Teilnehmern verteilen und Hilfestellungen leisten.

WIE ES DIE MATTEN GIBT

Gemeinsam mit unserem Partner Barmer verteilen wir am Sonntag unsere Yogamatten – solange der Vorrat reicht. 700 Interessenten haben dazu bereits die nötige Anmeldung vorgenommen. Denn: Die Matten werden nur gegen Anmeldung und nur am Sonntag herausgegeben. Aber: Wegen des enormen Interesses bieten wir am Sonntag auch für Kurzentschlossene die Möglichkeit, eine Matte zu ergattern. Dazu müssen Sie vor Ort ein Formular ausfüllen und bei den HNA-Mitarbeitern abgeben, die die Matten ausgeben.

Unser Tipp: Kommen sie am Sonntag angesichts des zu erwartenden Andrangs frühzeitig. Und bedenken Sie: Es gibt nicht viele Parkplätze an der Hessenkampfbahn. Nehmen Sie das Rad oder Öffentliche Verkehrsmittel.

Übrigens: Am neuen Standort Wolfhagen werden zum Auftakt ebenfalls 100 Matten verschenkt. In Baunatal übernimmt der KSV Baunatal eine zusätzliche Verteilung.

WIE ES IM LETZTEN JAHR WAR

Die Erwartungen der Sportredaktion sind bei der Premiere restlos übertroffen worden. Oder anders gesagt: Wir waren überwältigt. 700 Teilnehmer beim Auftakt, 200 bis 300 täglich an den Kasseler Standorten, dazu im Schnitt mehr als 100 in Baunatal – das überwältigte auch die Yogalehrer. „Es war fantastisch. Der Strom an Menschen hat nie abgenommen“, sagt Claudia Grünert, die vor allem „glücklich war, wie offen und respektvoll die Yogis sich präsentiert haben“.

Die Erfahrungen des vergangenen Jahres sind zugleich Motivation und Inspiration für die zweite Auflage: „Nach den tollen Erfahrungen des vergangenen Jahres sind wir auch 2018 wieder gern dabei“, erklärt KSV-Vorstandsmitglied Katrin Eschstruth. „Denn wir möchten den Menschen etwas Gutes tun und zeigen, dass Yoga auch bei Vereinen zum Angebot gehört.“ Und Lars Tabert fügt an: „Wir wollen an den großen Erfolg des Vorjahres anknüpfen und noch mehr Leute über den Yogasommer motivieren, Yoga langfristig zu machen.“

WIE ES DIESMAL WIRD

„Wie im Vorjahr werden wir eine Mischung aus verschiedenen Yoga-Stilen bieten, sodass für alle etwas dabei sein sollte“, kündigt Grünert an. Tabert verspricht „eine wunderbare Yogaerfahrung. Den Körper spüren und sich wohlfühlen. Wir wollen die Teilnehmer dort abholen, wo sie im Yoga stehen und Lust machen auf mehr. Ich freue mich auf alles: Neue Leute, gute Gespräche, Lust auf Veränderung und darauf, Kassel mit Yoga zu infizieren.“

Neben den gewohnten Standorten in Kassel und Baunatal kommen zwei weitere in Wolfhagen und im niedersächsischen Northeim dazu. Die Trainingseinheiten beginnen durchweg um 18.30 Uhr – außer natürlich an diesem Sonntag. Sämtliche Standorte und die dazugehörigen Trainer finden Sie auf der nächsten Seite.

Ein wichtiger Hinweis:Montags trainieren wir eigentlich im Park Schönfeld. Zum Auftakt am 11. Juni müssen wir aber ausweichen, da das Grimmfestival seine Bühne im Park aufbaut.

WAS SIE TUN MÜSSEN

Kommen. Mitmachen. Neugierig sein. Das ist das Wichtigste. Ansonsten: sportliche Kleidung und eine Yogamatte mitbringen. Dazu möglichst etwas zu trinken. Empfehlenswert ist die Nutzung von Mückenspray.

Sämtliche Einheiten sind kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig – außer für den Erhalt der Yogamatte zum Auftakt. Ansonsten sagen wir es mit Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar: „Ist das Licht des Yoga einmal angezündet, verlischt es nie mehr.“

Wir freuen uns auf Sie!

Infos auch bei WhatsApp

So oft es geht, wollen wir beim Yogasommer draußen Yoga machen. Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, informieren wir auf HNA.de und bei WhatsApp darüber, wo die Stunde stattfindet. Für den WhatsApp-Service können Sie sich hier anmelden.

Alle Artikel zum Thema finden Sie auf www.hna.de/yoga - ebenso wie in unserer Facebook-Gruppe.