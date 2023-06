Relegation: Ziel des Überraschungsteams VfL Wanfried II ist nun die Kreisliga A

Von: Maurice Morth

Tim Lippold (links) betreut gemeinsam mit Karim Labrini die Reserve des VfL Wanfried als Spielertrainer. © Lea Hüther

Der VfL Wanfried II kämpft gegen den VfB Rommerode ab morgen um einen Platz in der A-Liga. Das Team von Tim Lippold und Karim Labrini geht mit Selbstbewusstsein ins Duell.

Wanfried – Eine starke Spielzeit 22/23 beendete die Reserve des VfL Wanfried in der Kreisliga B mit dem zweiten Platz, der nun zur Aufstiegsrelegation gegen den VfB Rommerode, den Vorletzten der Kreisliga A, berechtigt.

Für die Spielertrainer Tim Lippold und Karim Labrini, die das Amt erst im vergangenen Sommer übernahmen und eigentlich fußballerisch kürzertreten mussten, aber weiter große Lust hatten, mit alten Weggefährten und Freunden in einer guten Gemeinschaft ohne Leistungsdruck zu kicken, wäre der Aufstieg ein riesiger Erfolg.

VfB Rommerode - VfL Wanfried II (Samstag, 14.30 Uhr). „Speziell in der Rückrunde beim 6:0 über Aufstiegsaspirant HNU II haben wir festgestellt, dass in der Mannschaft noch mehr Potenzial steckt“, sagen Lippold und Labrini. Ein Aufstieg sei für den VfL Wanfried im Hinblick auf Einsatzzeiten von Jugend- und Kaderspielern der „Ersten“ auf einem höheren Niveau außerdem nicht unbedeutend. „Deshalb lautet unser Ziel jetzt ganz klar Aufstieg“, so die beiden erfahrenen Spielertrainer.

Sie selbst gehen davon aus, im Duell mit Rommerode die individuell stärkere Mannschaft stellen zu können, sehen gleichzeitig aber auch einen Nachteil: „Da wir eigentlich jedes Wochenende einen neuen Kader zur Verfügung haben, ist Rommerode definitiv eingespielter und wird durch den Erfolg im letzten Saisonspiel mit viel Selbstvertrauen auftreten. Wir erwarten zwei ausgeglichene Spiele. Dabei wird für uns besonders wichtig sein, dass wir als Mannschaft besser verteidigen, um die hohe Anzahl an Gegentoren zu reduzieren.“

40 unterschiedliche Spieler über die Saison eingesetzt

Vor den Spielen stehen hinter Tim Lippold und Torjäger Sascha Eberlein (18 Treffer) allerdings dicke verletzungsbedingte Fragezeichen. Da in 22/23 aber fast 40 unterschiedliche Spieler eingesetzt wurden, stelle sich laut der Spielertrainer derzeit eher die schwierige Frage, wer leider nicht mitspielen könne.

„Deswegen möchten wir uns noch mal bei genau den Spielern bedanken, die nicht regelmäßig zum Einsatz kommen können, aber trotzdem immer dabei sind, sich nicht beschweren und das Team unterstützen“, so Lippold und Labrini.

Durch die Meisterschaft des Kreisoberliga-Teams und die Wanfrieder Stadtmeisterschaft am kommenden Donnerstag wird der Verein jedenfalls geübt genug sein, noch eine dritte spontane Feier zu stemmen. „Und mit Karim im Team ist garantiert, dass wir mehr als angemessen feiern würden“, scherzt Tim Lippold.

(Maurice Morth)