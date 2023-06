Ziel für 07 zum Greifen nah: Relegations-Rückspiel für Eschwege am Sonntag

Von: Maurice Morth

Teilen

Nur noch ein einziges Spiel trennen Tarik Schleuchardt (rechts) und die SV 07 Eschwege vor dem Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga. Angepfiffen wird die Relegations-Partie gegen die SG Werratal am kommenden Sonntag auf der Torwiese von Schiedsrichter Kai-Uwe Weber um 15 Uhr. © Maurice Morth

Mit dem 3:0-Auswärtssieg am vergangenen Samstag in Wendershausen hat sich die SV 07 Eschwege eine herausragende Ausgangslage für das Rückspiel gegen die SG Werratal verschafft.

Eschwege – Nur noch 90 Minuten trennen den A-Ligisten vom herbeigesehnten Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga. Trainer Florian Mönche tritt vor den Partie am morgigen Sonntag auf der Torwiese (Anstoß: 15 Uhr) dennoch ein wenig auf die Euphoriebremse und warnt seine junge Eschweger Mannschaft.

„Wir werden unseren Gegner auf keinen Fall unterschätzen, da wir die Stärken der SG Werratal nach dem Hinspiel noch genauer kennen. Jeder einzelne Spieler von 07 weiß, worum es jetzt geht. Auf die leichte Schippe nimmt das Rückspiel keiner. Unser Ziel ist zum Greifen nah, darüber ist sich jeder im Team bewusst“, sagt der 34-jährige Übungsleiter.

Dabei bleibt für den Trainer nach den Eindrücken aus Wendershausen die Herangehensweise auch im Heimspiel identisch: „Um gegen Werratal auch im zweiten Spiel zu bestehen, müssen wir genauso konzentriert und fokussiert an die Sache gehen wie im Hinspiel. Wir wollen wieder versuchen, so wenige Abschlüsse des Gegners wie nur möglich auf unser Tor zuzulassen und uns gleichzeitig so viele eigene Chancen wie möglich zu kreieren“, gibt Mönche die Marschroute vor.

Zumindest eine Sache dürfte im Vorfeld schon einmal klar sein: Weil die von Andras Schad trainierte SG Werratal quasi ein kleines Fußball-Wunder braucht, erst einmal drei Gegentore aufholen muss und dazu gewrungen ist, ihr Heil im Angriff zu suchen, werden sich für die 07-Offensivabteilung um Niklas Herud, Paul Müller und Tom Ander einige Räume zum schnellen Umschalten ergeben.

Für die Zeit nach dem Spielende ist bei den Eschwegern auch noch etwas geplant: „Nach einer so tollen Saison werden wir den Sonntag auf jeden Fall gemeinsam ausklingen lassen. Wie intensiv das wird, hängt auch schon etwas vom Ergebnis ab“, sagt Mönche.

(Maurice Morth)