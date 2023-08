Zu wenig Nachwuchs im Schulrudern: Trotz sportlicher Erfolge ist auch Kassel betroffen

Von: Wolfgang Bauscher, Lea-Sophie Mollus

Andere Interessen: Heutzutage rudern weniger Kinder wie hier die Schüler des Friedrichsgymnasiums beim Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia. © Andreas Fischer

Das Schulrudern geht auf eine lange Tradition zurück. In Kassel wurden und werden regelmäßig Erfolge eingefahren – und trotzdem gibt es Probleme mit dem Nachwuchs.

Kassel – Sie blicken auf eine lange Tradition zurück. Und auch heute noch fahren einige von ihnen auf Landes- und sogar Bundesentscheiden beträchtliche Erfolge ein. Doch die Freude darüber wird von Sorgen getrübt. Denn das Schulrudern in Kassel ist mehr oder weniger stark von Nachwuchsproblemen betroffen. Wir hörten uns um.

„Bei uns läuft es noch ganz gut, aber die Gesamtsituation ist schwierig“, sagt Holger Römer. Am Friedrichsgymnasium (FG) ist er für das Schulrudern zuständig. Rund zehn Mannschaften und rund 80 Schülerinnen und Schüler sind dort auf dem Wasser aktiv. Zwei Vierer des FG gewannen im Juli den Landesentscheid und starten im September beim Bundesentscheid in Berlin.

Holger Römer Friedrichsgymnasium © Fischer, Andreas

Für viele spielt die Randsportart Rudern keine Rolle

Auch das Wilhelmsgymnasium (WG) feiert mit zwei Siegen und einem zweiten Platz beim Landesentscheid seinen jüngsten Erfolg. Wie Katja Kraechter, Lehrerin und an der Schule für das Rudern Zuständige erzählt, ist auch dort das Interesse an dem Sport noch recht groß. „Wir haben uns gut durch die Pandemie geholfen und auch sonst sind die Zahlen ziemlich gleich geblieben“, sagt sie. Wie am FG rudern auch am WG aktuell rund 80 Kinder – in erster Linie im Breitensport.

Auf Leistungsebene hat das WG zwei Teams, eines für Mädchen und eines für Jungen. „Hier geht die Nachfrage schon etwas zurück. Wir haben aber auch eine Kooperation mit dem Ruderverein Kurhessen Cassel. Die Leistungssportler trainieren also eher da.

Außer FG und WG bieten in Kassel die Albert-Schweitzer-Schule, das Goethe-Gymnasium, die Jacob-Grimm-Schule und die Heinrich-Schütz-Schule Rudern an. Die Probleme sind laut Römer vielfältig. „Viele Schülerinnen und Schüler haben heute einen Migrationshintergrund. Bei den meisten von ihnen spielt die Randsportart Rudern keine Rolle, die Jungs spielen am ehesten Fußball“, sagt er und ergänzt: „Das ist schade, dass wir sie nicht gewinnen können, weil tolle Talente darunter sind.“

Auch größeres Sportangebot ist ein Grund für den Rückgang

Zudem sei in vielen ihrer Familien die Akzeptanz für das Rudern nicht gegeben. Auch mit dem privaten Musikunterricht, den viele junge Leute, besonders die leistungsfähigen, heute besuchten, befände sich das Rudern in Konkurrenz. Das bestätigt auch Katja Kraechter. „Viele haben andere Interessen, spielen im Orchester oder singen im Chor“, sagt sie. Römer betont: „Wir müssen uns auch darum kümmern, dass Kinder und Jugendliche wieder schwimmen lernen. Wer das nicht kann, geht nicht zum Rudern.“

Torsten Gorski Hessischer Ruderverband © Privat

Auch Torsten Gorski, Vorsitzender des Hessischen Ruderverbandes, der aus Ahnatal stammt, blieben die Schwierigkeiten nicht verborgen. Auch er benennt eine Reihe von Ursachen. „Es liegt ein bisschen Corona, es liegt an der sinkenden Zahl von Sportstunden. Für eine Stunde auf dem Wasser reicht eine Schulstunde nicht. Man ist da schnell bei eineinhalb, und das ohne An- und Abfahrt“, sagt er.

Dass die Jugend heute über ein größeres Sport- und Freizeitangebot verfüge als früher, sei ebenfalls ein Grund für den Rückgang. Wie auch „das Hin und Her an den Schulen zwischen G8 und G9“. Außerdem müssten Sportlehrer für das Rudern ausgebildet sein, sonst dürften Schüler nicht aufs Wasser.

Hessen steht allgemein noch relativ gut da

Setzt sich das Nachwuchsproblem fort, kommt vermutlich auch der Leistungssport in Nöte. „80 Prozent der Leute dort kommen schließlich vom Schulrudern“, sagt Gorski. Allerdings gibt es laut Holger Römer „immer mehr Athleten, die nach ihrer Junioren- und U23-Zeit nicht mehr weitermachen. Sie haben das stramme Training satt. So kommen immer weniger von ihnen oben an“.

Zunächst aber stehe Hessen noch relativ gut da. „Wir bringen neben Sachsen-Anhalt die meisten Sportler in den Leistungsbereich. Zudem haben wir in Frankfurt den Bundesnachwuchsstützpunkt und auch das Modell der Lehrertrainer“, berichtet Gorski. (Wolfgang Bauscher und Lea-Sophie Mollus)