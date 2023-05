Handball: TVH verliert und steigt ab

Die Enttäuschung auf der Bank ist an den Gesichtern abzulesen: Der TV Hersfeld verliert am Samstag gegen Fuldatal/Wolfsanger und muss wohl absteigen. © Friedhelm Eyert

Nach dem 23:35 (12:18) gegen die HSG Fuldatal/Wolfsanger ist der Landesliga-Zug für die Hersfelder Handballer wohl endgültig abgefahren. Nach einer Serie mit Pleiten, Pech und Pannen müssen die Lullusstädter den Gang in die Bezirksoberliga antreten.

Bad Hersfeld – Am Ende war die Partie gegen Fuldatal-Wolfsanger ein Spiegelbild des TV Hersfeld in dieser Saison: Im Verlauf, in den Fehlern und im Ausgang glich sie vielen Niederlagen zuvor. Auffällig: Ein Aufbäumen war kaum spürbar.

Weil kein zweiter Torwart zur Verfügung stand, musste Christian Fischer aus der Zweiten aushelfen. Im Verlauf ließ es sich zunächst ganz gut an. Nach zwei Siebenmetern von Sven Wiegel führten die Hersfeld in der 4. Minute erstmals mit 3:2.

Dann war es Lukas Berger sowie Mark Petersen und erneut Wiegel, die die Führung sogar auf drei Tore ausbauten (7.). Doch damit war die Herrlichkeit bei den Gastgebern auch schon vorbei. Bei Fuldatal bestachen vor allem Tobias Barth und Tobias Wolk auf den Außenpositionen, Tobias Geßner und Paul Helbing sorgtren bei schnellen Gegenstößen für die Treffer. „Und wieder Gegentreffer von der Außenposition ...“, so entfuhr es sogar Hallensprecher Gunther Grimm. Gegen den Angriff des Tabellendritten fanden die Hersfelder in der Abwehr kaum Mittel. Schon allein Barth warf zehn Tore, Geßner, Wolk und Helbing kamen zusammen auf 13.

Kam hinzu, dass die Hersfelder erneut in alte Fehler verfielen. Das hieß vor allem Abspielfehler, obwohl der Ball bereits gefangen war, Passfehler und vor allem Fehlwürfe.

Beispiele gefällig: Anfangs der zweiten Hälfte traf Berger, immerhin neunfacher Torschütze, die Latte, der Abpraller kam zu Kay Becker - und der scheiterte im Sprungwurf frei an Marek Hinz im Kasten von Wolfsanger. Einige „Fahrkarten“ leisteten sich auch Philipp Koch und Andy Krause. Mit dem Gegenstoß traf Geßner zum 26:16. Zwei Minuten zuvor hatte Barth den Gegner erstmals mit zehn Toren 15:25 in Führung gebracht. So zogen die Gäste von 12:12 (22./Siebenmetertor durch Wiegel) auf 16:12 und 18:12 zur Halbzeit davon.

Nach dem Wechsel kamen innerhalb von fünf Minuten noch drei Tore hinzu – die Partie war im Prinzip entschieden, der Abstieg besiegelt. Jenrik Janotta, in Hersfeld noch bekannt aus seiner Rotenburger Zeit, freute sich über den Sieg. „Es war ein gutes Auswärtsspiel von uns, wir haben unser Ding durchgezogen, haben nichts geschenkt.“

Während der Gegner jubelte, trollten sich die Hersfelder schnell in die Kabine, wo Grabesstille herrschte. Trainer Dragos Negovan und Kai Hüter, die beiden Trainer, standen im Gang zur Kabine und diskutierten. „Bis zum 12:12 ging es ja“, sagte Negovan. „Aber dann sind wir wieder in alte Fehler verfallen.“ Die Hersfelder wollen nun das letzte Spiel in Hünfeld abwarten, um die Saison zu analysieren.

Von Hartmut Wenzel

Kein Durchkommen: Die Gästeabwehr erwies sich in dieser Siutation für Felix Abab als zu eng. © Friedhelm Eyert