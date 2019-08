Zum 50. Bergturnfest: Vom Sofa ab auf den Sensenstein

„Wir rocken den Berg“ – plakativ wirbt der Turngau Nordhessen für eine große Sause. Denn am Wochenende 31. August/1. September wird schon zum 50. Mal das Bergturnfest auf dem Sensenstein gefeiert. Im Interview befragten wir Martina Hohmann-Michels, die Vorsitzende des Turngaus Nordhessen.

Frau Hohmann-Michels, lassen Sie uns über Vielfalt im Turnen sprechen und beim Bergturnfest, über Entwicklungen und Perspektiven. Das Motto lässt einiges erwarten. Was geht ab auf dem Sensenstein?

20 Mitarbeiter planen seit Monaten zwei tolle Tage im Kaufunger Wald. Am Samstag stehen Festkommers und Geselligkeit im Vordergrund, am Sonntag dann die Wettkämpfe und die vielfältigen Mitmachangebote. Ein Höhepunkt wird am Samstag die Turnschau sein mit 200 Teilnehmern aus einem Dutzend Vereinen, ein anderer die Turnparty für Jung und Alt.

Das Programm am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Spezial der HNA-Aktion 06:30 mit dem OSC Vellmar. ab 10 Uhr darf sich dann jeder selbst bewegen. Es kommt mit der TSG 1887 Niederzwehren der Weltmeister im Becherstapeln (Sportstacking), die TSV Immenhausen bietet das DTB-Programm Babys in Bewegung an, der TSV Heiligenrode präsentiert Trendsport wie Speedminton, Jonglage, Slackline, Tchoukball, Lacrosse und Energydance. Der SV Kaufungen bringt Waveboards, Stelzen, eine Air-Track-Bahn und eine Hüpfburg mit. Der OSC Kassel führt in den Orientierungslauf ein. Auf dem Sportplatz gibt es ab 11 Uhr Staffel-Wettbewerbe. Und natürlich gibt es ab 9.45 Uhr wieder Wandern und Nordic Walking.

+ Martina Hohmann-Michels, Turngau-Vorsitzende © Volker Hennig

Wen sprechen Sie an, wird es ein Familientreffen der Turner?

Die Jugend wollen wir erreichen, klar, aber auch die Familien und alle anderen Generationen. Passend zum Jubiläum insbesondere auch die so genannten Bestager über 50 und alle, die durch den Sport jung geblieben sind. Wir wollen den Senioren Anreize schaffen, zum Turnen, zu ihrem Sport zurückzufinden. Dabei soll ihre Leistung honoriert werden, es geht aber auch darum, Erinnerungen aufzufrischen, sich wiederzusehen und gesellig zu schnuddeln.

Das Bergturnfest gibt es bereits seit 1965. Wie oft waren Sie selbst dabei? Und haben Sie besondere Erinnerungen?

Aber ja, ich war immer gern dabei über viele Jahre. Wir haben oft gezeltet auf dem Sensenstein, sind begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten. In dem Film vom 25. Bergturnfest, den wir jetzt wieder zeigen werden, bin ich zu sehen, mein Mann, unsere damals kleinen Söhne. Früher wurde der Schwebebalken im Bistro aufgebaut, es war eng in der kleinen Halle, wir haben getanzt und viele Kontakte geknüpft.

In Glanzzeiten der Siebzigerjahre waren bis zu 1200 Turner und Gäste dabei. Aber die Tendenz ist sehr rückläufig. Was sind die Gründe dafür?

Früher waren viele Faustballer dabei und Prellballer, es gab Geländeläufe. Die Trimm-Dich-fit-Aktion hat viele Menschen bewegt. Vieles davon hat sich überlebt. Heute haben wir Mühe, das Gesellige und die Freude am gemeinsamen Sport zu vermitteln. Erwachsene und Familien sind nur ganz schwer vom Sofa hochzubekommen.

Was tun Sie im Turngau Nordhessen für die Trendwende? Die aktuelle Werbung auf der Homepage und in den Flyern ist ja sehr modern und peppig.

Vieles. Weil auch bei uns die Führungsriege überaltert. Wir versuchen, junge Leute zu begeistern über den aktiven Sport hinaus. Wir wollen sie motivieren, interessieren und einbeziehen in unsere Organisation im Turngau. Ab 1. September wird es auch eine Bundesfreiwilligenstelle bei uns geben mit Schwerpunkt für das Leistungszentrum Gerätturnen weiblich. Julia Kremer, selbst Regionalliga-Turnerin, wird sich auch um Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Medien kümmern.

Wie andere Sportarten auch steht das Turnen im Spagat zwischen Tradition und Moderne. Gelingt der?

Wenn Sie an unsere stets ausverkauften Sportschauen denken wie Adrenalin des KSV Baunatal und das Feuerwerk der Turnkunst, dann können wir durchaus die Menschen für unseren Sport begeistern – wenn wir die tolle Vielfalt des Turnens darstellen. Wir stellen aber auch Althergebrachtes auf den Prüfstand. So wollten wir jetzt beim Jubiläum zunächst auf einen altbackenen Festkommers verzichten. Aber nach langer Diskussion werden wir ihn doch wieder haben – aber kurz und weiterentwickelt aus der Tradition. Wir wollen das Gute und Bewährte erkennen und pflegen, aber offen sein für Neues.

Und doch sind die Probleme auch im Turnen enorm, oder?