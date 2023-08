Kunstradfahrerin Lea-Victoria Styber erneut Vize-Weltmeisterin

Glückliche Gesichter bei der Siegerehrung: Die deutschen Kunstradfahr-Athleten Nico Rödiger (von links), Lea-Victoria Styber, Max Hanselmann, Serafin Schefold und das Honkonger Paar Lim/Lim. © privat

Die heimische Kunstradfahrerin Lea-Victoria Styber aus Bebra hat bei der Radsport-Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow im Zweier-Wettbewerb der offenen Klasse zusammen mit ihrem Partner Nico Rödiger die Silbermedaille gewonnen.

Glasgow – Es war der dritte Vize-Weltmeistertitel in Folge für das Kunstradfahr-Duo, das für den RSV Langenselbold startet.

Die größten Radsport-Weltmeisterschaften des Internationalen Radsport-Verbands UCI aller Zeiten fanden vom 3. bis 13. August in und um Glasgow (Schottland) statt. Insgesamt wurden 13 Radsportdisziplinen, darunter Bahnrad, BMX, Trial, Mountainbike und eben Kunstrad ausgetragen. Das war eine Premiere, denn nie zuvor wurden die Weltmeisterschaften der Radsportarten zusammen veranstaltet. Künftig soll dies alle vier Jahre wiederholt werden. 2027 findet die sogenannte Super-WM dann in Frankreich statt.

Zum Abschluss der Weltmeisterschaften waren die Hallenradsportler an der Reihe. Vom 11. bis 13. August kämpften sie in der Emirates Arena von Glasgow um die Medaillen. Mit dabei waren auch die Bebranerin Lea-Victoria Styber und Nico Rödiger vom RSV Langenselbold.

Beide hatten sich Ende Juli bei der Deutsche Meisterschaft die Qualifikation für diese historische Weltmeisterschaft gesichert und flogen bereits am 9. August mit der deutschen Nationalmannschaft nach Glasgow.

Bereits am Nachmittag folgte die erste Trainingseinheit sowie zwei am Donnerstag und weitere drei Einheiten am Freitag, sodass das RSV-Duo am Samstag gut vorbereitet aufs Parkett gingen.

Am Morgen ging es los mit der Qualifikationsrunde, in der den beiden Sportlern mehrere unübliche Fehler passierten. Styber/Rödiger gingen daher mit einer im Vergleich für sie niedrigen Punktzahl von der Fläche. Die 139,90 Punkte reichten ihnen zwar noch zu Platz zwei in der Qualifikation, mit denen sie sich zwar vor die Sportler aus Hongkong setzten, die ihnen jedoch kein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Im weiteren Verlauf des Samstages arbeiteten Styber/Rödiger an den Fehlern und gingen rund acht Stunden später erneut auf die Fläche der Emirates Arena. Im Finallauf riefen die Bebranerin und ihr Langenselbolder Partner ihr Potenzial dann vollends ab und präsentierten ein nahezu fehlerfreies Programm. Mit 159,50 Punkte steigerten sie sich im Vergleich zum Qualifikationslauf deutlich und setzen sich mit größerem Abstand gegen die beiden Duos aus Hongkong durch.

Damit stand fest, dass sich Styber/Rödiger nach 2021 und 2022 den dritten Vize-Weltmeistertitel in Folge sicherten. Platz eins ging an das zweite deutsche Paar Serafin Schefolg/Max Hanselmann aus Öhringen mit 165,73 Punkten, Rang drei sicherte sich das Paar Lim/Lim.

Für Lea-Victoria Styber und Nico Rödiger stehen nun zwei Wochen Pause an, bevor es wieder auf das Rad geht. Neben einem Showauftritt und drei Nationalkader-Lehrgängen stehen dieses Jahr für das junge Kunstradfahr-Duo noch ein Weltcup in Ungarn und ein Weltcupfinale in Belgien an. red/akr