Zurück in vergangene Zeiten: Zweites Großfeldhandball-Turnier in Fuldatal

Wie zu seiner aktiven Zeit: Fynn Welch (Bildmitte) kommt für den TSV Wolfsanger zum Wurf. Mit einem Team aus Ehemaligen duellierte sich der Ausrichter des TSV Ihringshausen beim jährlich stattfindenden Großfeldhandball-Turnier und belegte am Ende den zweiten Platz. © pia malmus

Ein Turnier der besonderen Art: TSV Ihringshausen, TSV Wolfsanger und TV Simmershausen trugen als HSG Fuldatal einen Wettbewerb im Großfeldhandball aus. Wir waren vor Ort.

Ihringshausen – Einmal im Jahr finden sich mit dem TSV Ihringshausen, dem TSV Wolfsanger und dem TV Simmershausen die drei Trägervereine der HSG Fuldatal zu einem Turnier der besonderen Art zusammen: Zum zweiten Mal nach 2022 trugen sie am vergangenen Samstag einen Wettbewerb im Großfeldhandball aus. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld in diesem Jahr durch den SV Espenau.

Als Vorgänger des sich heute großer Beliebtheit erfreuenden Hallenhandballs begeisterte der Feldhandball einst die Massen, geriet über die Jahre aber immer mehr in Vergessenheit. Im Großfeldhandball beschloss der Deutsche Handballbund deshalb, den Ligabetrieb zum Ende der Saison 1973 einzustellen. Aus regionaler Sicht endete die historische letzte Spielzeit im Endspiel: Als Staffelsieger im Süden gelangte die SVH Kassel bis ins Meisterschaftsfinale, verpasste den Titel dort aber durch ein 10:13 gegen den TV Großwallstadt.

Gespielt wird auf einem Feld mit der Größe eines Fußballplatzes

Auf dem Ihringshäuser Sportplatz nahe der Heimstätte der HSG Fuldatal/Wolfsanger geht es laut Ihringshausens Alexander Pairan „vor allem um den Spaß“. Gespielt wird auf einem Feld mit der Größe eines Fußballplatzes. Auch die Tormaße entsprechen denen der schönsten Nebensache der Welt, ebenso die Anzahl der Spieler auf dem Rasen. Ins Auge springt auch der im Vergleich zum Spiel in der Halle vergrößerte Torraum – im Freien beträgt sein Radius 13 Meter.

Unter fröhlichem Gelächter und dem einen oder anderen Spruch von der steinernen Tribüne nimmt das Turnier an Fahrt auf. Aufgrund der Hitze wurde die Spieldauer auf jeweils 15 Minuten verkürzt, was den überwiegend eigens für den Wettbewerb zusammengestellten Mannschaften gelegen kommt. Aufseiten von Wolfsanger, Ihringshausen und Simmershausen wurden fast ausschließlich Ehemalige rekrutiert, nur Espenau ist mit einer noch aktiven Gruppe angereist. „Drei Generationen Handball stehen hier zusammen auf dem Platz“, fasst ein Zuschauer die Besonderheit der Veranstaltung in Worte.

Vater-Sohn-Duo in der Starterliste

Darunter finden sich bekannte Gesichter. In der Starterliste des TSV Wolfsanger taucht zweimal der Name Welch auf, als Vater-Sohn-Duo treten hier Axel und Fynn an. Und auch die Schiedsrichter sind in Handball-Kreisen keine Unbekannten: Hartmut Kaldyk und Gerhard Ullrich sorgen auf dem Feld mit stoischer Ruhe für Ordnung.

Der 71-jährige Ullrich, Vorsitzender der HSG, gerät im Gespräch über das Turnier ins Schwärmen. „Die Sportart aufleben zu lassen, ist wirklich eine schöne Angelegenheit“, meint er. „Und man trifft viele Bekannte, mit denen man abends bei einem Bier in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen kann.“ Kaldyk, Ehrenmitglied des TSV Ihringshausen, kommt schon an der Seitenlinie auf eben jene zu sprechen. „Das ähnelte damals Völkerwanderungen“, beschreibt er den Publikumsandrang bei der SVH.

„6000 bis 7000 Leute kamen in den Hochzeiten des Großfeldhandballs zum Sportplatz auf dem Daspel.“ Ebenso einprägsam war für den einstigen Großfeld-Spielertrainer und -Schiedsrichter ein Duell, das er vor Jahrzehnten in der Bezirksklasse pfiff. „Es spielte der PSV Grün-Weiß Kassel gegen Körle. Im Laufe des Spiels musste ich auf Kasseler Seite vier Spieler vom Platz stellen.“

Der TSV wird Zweiter hinter Espenau, Wolfsanger und Simmershausen belegen die Ränge drei und vier

Heute wird fairer Sport geboten. Im letzten Spiel vor der endgültigen Tabellenausrechnung schlägt Ihringshausen Wolfsanger 7:5, auch dank eines gehaltenen Strafstoßes ihres „Siebenmeter-Töters“ Carsten Stolz. Für den Turniersieg reicht es jedoch nicht: Der TSV wird Zweiter hinter Espenau, Wolfsanger und Simmershausen belegen die Ränge drei und vier.

Die Ergebnisse: Simmershausen - Wolfsanger 5:7, - Ihringshausen 6:6, - Espenau 5:6, Ihringshausen - Espenau 0:10, - Wolfsanger 7:5, Wolfsanger - Espenau 2:9 (Lucca Günther)