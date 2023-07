Zuwachs auch auf der Adler-Trainerbank: Matthias Gruber wird Co-Trainer

Von: Maurice Morth

Teilen

Das Adler-Trainerteam um Co-Trainer Martin Schäfer (links) und Trainer Ronald Leonhardt wird zur Hessenliga-Saison 23/24 um eine weitere Position erweitert. © Maurice Morth

Beim Fußball-Hessenligisten SV Adler Weidenhausen wird künftig statt eines Duos ein Trio an der Seitenlinie stehen.

Weidenhausen – Denn ab der neuen Saison 23/24 stößt Matthias Gruber zum Team aus Cheftrainer Ronald Leonhardt und Co-Trainer Martin Schäfer als weiterer Co-Trainer hinzu.

Die Initiative zur Erweiterung des Trainerstabs ging von den Coaches selbst aus: „Wir haben das dem Verein schon im April mitgeteilt, wo wir gemerkt haben, dass es in der Hessenliga zu einem so hohen Aufwand wird, dass man es mit einer vollen Berufstätigkeit gar nicht schaffen kann. In dieses Hamsterrad wie zum Ende der vergangenen Saison wollen wir nicht noch einmal geraten“, so Leonhardt.

„Einen der Hütchen trägt, den brauchen wir nicht“

Dazu sei es ihnen wichtig gewesen, nicht einfach nur irgendeinen Übungsleiter zu verpflichten. „Einen der Hütchen trägt, den brauchen wir nicht, sondern einen Trainer, der sich fachlich auf einem richtig hohen Niveau bewegt. Deswegen sind wir sehr froh, dass sich Matze letztlich dazu bereiterklärt hat“, sagt Leonhardt.

Er fügt hinzu: „Außerdem erhoffen wir uns noch einmal mehr taktischen Input. Ich glaube, wir haben die Mannschaft in den vergangenen Jahren schon weiterentwickeln können, aber eine Person, die nochmal einen anderen taktischen Blickwinkel mitbringt, die kann nie schaden.“

Er selbst habe noch nie in einer Dreierkonstellation gearbeitet, aber verlieren werde keiner der Trainer etwas – im Gegenteil.

Matthias Gruber: „SVA ist die Topadresse im Werra-Meißner-Kreis“

„Der Kontakt und die Liebe zum Verein sind nach meiner aktiven Zeit geblieben, aber wegen der Familie habe ich mich etwas zurückgezogen“, sagt der 45-jährige Gruber, der zugibt, sich einige Bedenkzeit gelassen zu haben.

Künftiger Co-Trainer beim SV Adler Weidenhausen: Matthias Gruber. © Marvin Heinz

„Ich weiß einfach, dass der Aufwand für die Fußball-Hessenliga enorm ist. Und wenn ich was mache, dann will ich es auch ordentlich machen“, so Gruber. Er wird unter anderem die Trainingseinheiten unter der Woche begleiten, ist bei den Spielen mit dabei und beschäftigt sich mit der Videoanalyse.

Für den Inhaber der B-Plus-Lizenz ist es seit knapp 20 Jahren als DFB-Stützpunkttrainer die erste Station im Seniorenbereich. „Der SVA ist die Topadresse im Werra-Meißner-Kreis und es ist eine Ehre, überhaupt gefragt zu werden. Ich habe meine schönsten Fußballerjahre dort verbracht und freue mich auf die Herausforderung. Besonders aber auch darauf, dass ich viele der Jungs, zu denen der Kontakt nie abgebrochen ist, seit der D-Jugend kenne.“

Zur Person Matthias Gruber (45) arbeitet beruflich als Pädagoge an der Paul-Moor-Schule in Reichensachsen und gehört zur erweiterten Schulleitung. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim SC Niederhone, ehe er im Seniorenbereich zum SVA wechselte und bis 14/15 in der Verbandsliga spielte. Seit 2005 ist der Inhaber der B-Plus-Lizenz Trainer des DFB-Stützpunktes in BSA. Er spielt Tennis beim SCN. Mit seiner Familie lebt er in Reichensachsen.

(Maurice Morth)