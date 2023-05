Zwei Extraflüge für die SV 07 Eschwege: Tom Ander Fußballer des Wochenendes

Von: Maurice Morth

Vorbildliche Einstellung für seine Mannschaft: Angreifer Tom Ander (links) von der SV 07 Eschwege. © Maurice Morth

Besonders viel Mannschaftsgeist hat am vergangenen Spieltag Tom Ander von der SV 07 Eschwege bewiesen. Er ist unser Fußballer des Wochenendes.

Eschwege – Besonders viel Aufopferungsbereitschaft und Mannschaftsgeist hat am vergangenen Wochenende Tom Ander von der SV 07 Eschwege bewiesen: Der 19-Jährige, der eigentlich gerade im Urlaub in Spanien weilt, setzte sich vor dem Spieltag kurzerhand ins Flugzeug, um seine Mannschaft auch im wichtigen letzten Saisonspiel der Kreisliga A bei der SG Kammerbach/Berkatal am Samstag zu unterstützen.

Ein Dauerbrenner bei der SV 07 Eschwege

Mit dem 4:0-Auswärtssieg und der Qualifikation zur Aufstiegsrelegation für die Kreisoberliga gegen die SG Werratal im Gepäck, ging es für den Eschweger dann nur einen Tag später wieder per Flieger zurück gen Südeuropa. Tom Ander ist deswegen unser Fußballer des vergangenen Wochenendes.

Das Eigengewächs der SV 07 Eschwege, das in dieser Saison auch noch für die A-Jugend spielberechtigt wäre, ist so etwas wie ein Dauerbrenner bei den Dietemännern: In 24 der 26 gespielten Partien kam er in 2022/2023 zum Einsatz und sammelte dabei bemerkenswerte 2100 Spielminuten.

Nur Till Berger (26 Einsätze, 2280 Spielminuten) und Steffen Berg (25 Einsätze, 2250 Spielminuten) standen noch häufiger für die Eschweger auf dem Spielfeld.

„Er ist für jeden Spaß zu haben“

Sein Trainer Florian Mönche lobt den Angreifer: „Tom ist ein Spieler mit viel Spielwitz, Spielfreude und Kreativität. Darüber hinaus besticht er durch seine Schnelligkeit – mit und ohne den Ball.“

Das spiegelt sich in diesem Jahr auch in der Torausbeute von Ander wider. 13 Treffer stehen auf seinem Konto, im vereinsinternen Ranking waren nur Henrik Herud (21 Tore) und Paul Müller (16 Tore), schon die Torgaranten schlechthin in der Vorjahresaufstiegssaison 2021/2022, besser.

Aber auch neben dem Fußballplatz können die Eschweger auf den Youngster bauen: „Menschlich ist Tom einfach nur top. Er ist immer freundlich, hilfsbereit und für jeden Spaß zu haben“, sagt sein Coach Florian Mönche.

Spaß haben wird auch am kommenden Wochenende im ersten Relegationsspiel gegen die SG Werratal auf dem Feld wieder ein Thema für die SV 07 Eschwege – dann sicherlich auch mit Stürmer Tom Ander.

(Maurice Morth)