Fußball: Das Treffen der Trainer-Kumpel

Jetzt kommt die Grätsche: Neuensteins Moritz Würl (Mitte) im heiß umkämpften Spiel gegen Thalau am vergangenen Sonntag. © Heinrich Schmidt

Der ESV Hönebach hat in der Fußball-Gruppenliga am Wochenende erstmals gewonnen – Aufsteiger SG Neuenstein ist nach fünf Spielen noch immer ungeschlagen. Am Freitag (18.15 Uhr) treffen beide Teams in Hönebach aufeinander.

Hönebach – „Es wurde Zeit!“ Enis Adrovic, Trainer des Fußball-Gruppenligisten ESV Hönebach, ist die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg seiner Elf noch deutlich anzumerken. 3:1 gewann der ESV gegen Kerzell. „Wir haben einfach an uns geglaubt, haben im Training noch mehr Gas gegeben – und uns dann auch belohnt.“

Dabei gerieten die Hönebacher zunächst wieder in Rückstand und drehten das Spiel dann. „Für den Kopf ist das besser, als wenn du so ein Ding glücklich gewinnst“, sagt Adrovic weiter. Nun blickt er auf Gegner Neuenstein. „Das wird ein hartes Stück Arbeit“, weiß er – und glaubt, dass der bislang ungeschlagene Aufsteiger völlig befreit aufspielen wird: „Eine Niederlage wäre ja kein Beinbruch für sie.“

Adrovic erwartet die Gäste als unangenehme, sehr körperbetont auftretende Mannschaft. „Da müssen wir gegenhalten“, sagt der Coach. Adrian Bohle war unter der Woche angeschlagen, ansonsten ist der Kader komplett bis auf Kai Wollenhaupt, der vor zwei Wochen einen Kreuz- und Außenbandriss erlitt. Laut Adrovic soll Wollenhaupt in Kürze operiert werden.

Zwei Siege, drei Remis – und keine Niederlage: Auch nach fünf Spielen ist Aufsteiger Neuenstein noch unbesiegt und belegt mit neun Punkten einen soliden achten Tabellenplatz. Das kann sich durchaus sehen lassen.

Nichts für schwache Nerven war am vergangenen Sonntag der 4:3-Erfolg der Neuensteiner gegen Thalau, den Dennis Galbas mit seinem Treffer in der Nachspielzeit sicherstellte. Die SGN hatte dabei zunächst eine 3:1-Führung verspielt, ehe in der Mühlbacher Felsenkampfbahn alle Dämme brachen.

„Ich hätte nichts dagegen, wenn unsere Spiele mal ruhiger ablaufen würden und wir einfach mal 3:0 gewinnen“, sagt Pfeiffer und muss dabei selbst ein wenig lachen. Das Neuensteiner Spiel sei von Emotionen geprägt – auch aufgrund einzelner Charaktere im Team. „Wir sind in den letzten Jahren mit diesen Emotionen und dieser Intensität erfolgreich gewesen. Und auch jetzt sind wir noch ungeschlagen“, räumt Pfeiffer ein. Beim Spiel in Hönebach wird er auf seinen guten Kumpel Enis Adrovic treffen. Dass der neue Hönebacher Coach mit seinem Team so schlecht gestartet ist, überrascht Pfeiffer schon. „Sie sind eine gestandene Mannschaft und waren zuletzt zweimal Dritter und einmal Vierter. Wir werden Hönebach sicher nicht am Tabellenplatz messen“, stellt Pfeiffer klar. Lukas Hebeler und Aron Leiding stoßen am Freitag wieder zum Kader.

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für Neuenstein dann mit dem nächsten Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten in Künzell weiter. Hönebach ist zur gleichen Zeit bei Elters/Eckweisbach/Schwarzbach gefordert.

