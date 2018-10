Nordhessen-Duo erstmals bei Ironman-WM auf Hawaii: „Wie Weihnachten für Kinder“

Die Nordhessen Marcel Krug und Martin Wonke gehen beim härtesten Triathlon der Welt an den Start. Beim Ironman auf Hawaii treffen sie auf einen Sportler aus der Region, der Geschichte geschrieben hat.

„Am schlimmsten ist die Luftfeuchtigkeit“, sagt Marcel Krug. Der 35 Jahre alte Lehrer ist vor anderthalb Wochen mit Frau und Tochter in Kailua-Kona auf Hawaii gelandet. Für Krug ist es das erste Mal auf der pazifischen Insel. „Langsam passt sich der Körper an“, meint der Ausdauersportler aus dem Neuentaler Ortsteil Zimmersrode. „Aber das Klima ist einfach brutal.“

Auf kommenden Samstag freue er sich trotzdem. Darauf, knapp vier Kilometer durch den Pazifik zu schwimmen, anschließend 180 Kilometer Fahrrad zu fahren und 42 Kilometer über die Insel zu laufen. Krug schmunzelt. „Irgendwas muss man ja mit seiner Zeit anfangen.“

Der Pädagoge ist einer von rund 2400 Sportlern, die sich für den härtesten Triathlon der Welt qualifiziert haben: die Ironman-WM auf Hawaii.

„Eigentlich war die extreme Schiene nie so meins“, sagt Marcel Krug, der am Samstag zu seinem 17. Ironman antreten wird. Bis zum Abitur habe er im Schwimmen nur fünf Punkte gehabt. Mittlerweile bringe er im Wasser die beste Leistung.

Ganz im Gegensatz zu seinem Mitstreiter Martin Wonke aus Baunatal. Bei dem Gedanken an die Schwimmstrecke überkommt den 33-Jährigen ein mulmiges Gefühl: „Ich schlag zehn Kreuze, wenn ich da wieder raus bin.“ Zwei Kilometer aufs offene Meer herausschwimmen und zurück – da habe man schon mal Bammel, sagt Wonke. Der SMA-Projektmanager ist erst vor knapp drei Jahren auf den Geschmack des Triathlons gekommen. Zweimal ist er in Frankfurt und einmal in Klagenfurt beim Ironman gestartet. In den USA ist er eine Halbdistanz gelaufen.

+ Martin Wonke und Marcel Krug mit anderen deutschen Triathleten auf Hawaii. © Privat/nh

Mit dem Wettkampf auf Hawaii sei das alles aber nicht zu vergleichen, so Wonke. „Das ist für alle das Non­plus­ul­t­ra“, sagt der Baunataler. „Hier laufen die Profis frei herum“. Von denen ist auch der Kollege Krug begeistert. Erst gestern habe er noch mit dem amtierenden Ironman-Sieger Patrick Lange aus Bad Wildungen einen Schwatz gehalten.

+ Uwe Schmidt © Lothar Schattner Marcel Krug hat außerdem einen „mentalen Coach“: Uwe Schmidt, Triathlon-Pionier aus der Region und sechsmaliger Hawaii-Starter, hat ihm mehrere Tipps mit auf den Weg gegeben. Unter anderem den, jeden Tag Salzwasser zu trinken. „Damit sich der Körper vor dem Schwimmen an den hohen Salzgehalt im Wasser gewöhnt“, erklärt Krug.

Beide Profi-Sportler haben sich für die letzte Woche vor der Weltmeisterschaft vorgenommen, in Bewegung zu bleiben. „Aber nicht kaputttrainieren“, sagt Martin Wonke. Wie das Rennen dann am Ende laufe, könne man vorher gar nicht sagen. „Am Wettkampfstag selbst wird viel von Wellengang, Wind und Temperatur abhängen.“

Das Reizvolle am Triathlon? Das sei zum einen der Kampf mit dem eigenen Körper – und mit dem eigenen Kopf, meint Wonke. Zum anderen aber auch die Ungewissheit, was einem während dem rund zehn Stunden andauernden Rennen so alles passiert. Marcel Krug erinnert sich zum Beispiel an einen Mann, der ihm bei seinem vierten Rennen in Wisconsin begegnet ist. Er trug ein Schild mit der Aufschrift „Believe“. Nach einem schlechten Start habe ihm das tatsächlich den „Glauben“ an sich selbst zurückgegeben – und ihm den Triathlon gerettet. „Dann war klar: Ich zieh das jetzt durch“, erinnert sich Krug.

Die Emotionen bei solchen Wettkämpfen seien sowie das Wichtigste. Nicht umsonst höre er kurz vor dem Ziel immer auf zu laufen und gehe die letzten Meter. „Diesen Moment habe ich nur einmal. Und ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt“, sagt Krug. Beide Sportler kennen aber auch die „miesen“ Momente in jedem Rennen. „Der Punkt, an dem man zweifelt, kommt immer“, sagt Wonke. Trotzdem: Beim Ironman auf Hawaii anzutreten, das sei „wie Weihnachten für Kinder“. „Je näher das kommt, desto kribbeliger wird’s.“

Titelverteidiger Patrick Lange tritt ebenfalls an

Marcel Krug (35) und Martin Wonke (33) sind neben Vorjahressieger Patrick Lange aus Bad Wildungen die einzigen Nordhessen, die am 13. Oktober auf Hawaii starten werden. Ehemalige Ironman-Anwärter wie der Eschweger Philipp Mock, der Schwälmer -Profi Marc Unger oder Martin Hundorf vom SC Neukirchen haben diesmal auf Hawaii verzichtet.