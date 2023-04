Zwei Spieltage Herzschlagfinale: Für den Eschweger TSV geht es nun um alles

Von: Maurice Morth

Augen zu und irgendwie durch: Der Eschweger TSV um Kreisläufer Jakob Manegold kämpft um den Verbleib in der Handball-Landesliga. Aus den letzten beiden Punktspielen muss Zählbares herausspringen. © Marvin Heinz

Der Eschweger TSV hat in der Handball-Landesliga das nächste Abstiegskampf-Endspiel. Am Sonntag treten die Dietemänner bei der TSG Dittershausen an.

Eschwege – Für den Eschweger TSV geht es in der Handball-Landesliga um alles. Im Abstiegskampf bleibt nach dem wichtigen 32:27-Heimerfolg über den TV Hersfeld nur kurz Zeit, um Luft zu holen. Bereits am morgigen Sonntag geht es beim Tabellenvierten TSG Dittershausen (Anwurf: 16 Uhr) weiter.

„Haben zwei weitere Endspiele vor der Brust“

„Natürlich sind nach dem Sieg am letzten Wochenende einige Steine vom Herzen gefallen, denn meiner Meinung nach wäre es das mit dem Thema Klassenerhalt gewesen, hätten wir nicht gewonnen“, sagt Eschweges Trainer Julian Triller, richtet den Blick aber auch sofort wieder auf die Aufgabe gegen die TSG: „Vor dem letzten Wochenende hatten wir drei Endspiele vor der Brust, jetzt sind es gegen Dittershausen und Wesertal noch zwei.“

Als positiven Faktor hebt Triller im Hinblick auf den Druck für seine Mannschaft die Ansetzungen am vorletzten Spieltag hervor: Denn während der Eschweger TSV erst am Sonntagnachmittag im Einsatz ist, spielen die Konkurrenten TV Hersfeld (bei der HSG Fuldatal/Wolfsanger) und die TG Rotenburg (zu Hause gegen den VfB Bettenhausen) bereits am heutigen späten Samstagnachmittag.

„Wir müssen vier Punkte holen“

„Für die Mannschaft und uns als Trainer ist es ein Pluspunkt, mental zu wissen, was wir noch mehr als sonst leisten müssen. Wir können uns die Spiele am Samstag erst einmal aus der Ferne ansehen. Das nimmt Druck weg, weil wir darauf reagieren können. Grundsätzlich wissen wir natürlich aber auch, dass wir agieren müssen, in den letzten beiden Spielen vier Punkte holen müssen. Dass das möglich ist, aber schwer wird, ist klar“, spielt Triller auf die starke TSG Dittershausen an.

Vor dem kommenden Gegner habe er einen riesigen Respekt, so der ETSV-Trainer. Seit Jahren würde die TSG Dittershausen gute Arbeit leisten, eine „bockstarke“ Abwehr stellen.

„Man muss Willens sein, um dagegen anzuarbeiten. Aber wir haben in der Rückrunde auch gezeigt, dass wir das können. Wir werden uns im Abschlusstraining heute bestmöglich einstellen, haben einen entsprechenden Matchplan. Von daher ist mir nicht bange, obwohl es ein harter Brocken wird und der nötige Respekt da ist“, sagt Julian Triller.

Personell muss der Eschweger TSV im schweren Auswärtsspiel wohl definitiv auf Linksaußen Fabian Otto (Arbeit) und Torwart Cornel Medrea (verhindert) verzichten. Hinter den Einsätzen von Rechtsaußen Bojan Manojlovic und Rückraumspieler Dino Bacic (beide Erkältung) stehen noch einige Fragezeichen.

