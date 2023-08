Zwei SVR-Spieler wechseln zum Ligarivalen Lichtenau

Von: Stefan Konklowsky, Ralf Walle

Der Kader des SV Reichensachsen wird dünner: Cristian Vidal Gadea (rechts) wechselt zum Ligarivalen LFV. © Privat

Heimlich, still und leise hat sich in den vergangenen Tagen angebahnt, was am Montagmorgen offiziell wurde. Die Brüder Dadah Gadea Baringo und Cristian Vidal Gadea verlassen den SV Reichensachsen und wechseln mit sofortiger Wirkung zum Verbandsliga-Rivalen Lichtenauer FV.

Reichensachsen – Das ist wohl das, was man als einen „spektakulären Wechsel“ bezeichnen kann. Der Sportliche Leiter des LFV, Erkan Kilci, kommentiert den Wechsel so: „Die gesamte Entwicklung ging unglaublich schnell. Am Freitag kamen Dadah und Cristian mit dem Wunsch zurückzukehren auf uns zu. Seit ihrem Abschied im Jahr 2021 hatten beide eine enge Verbindung zum Verein aufrechterhalten. Sowohl ihr Lebensmittelpunkt als auch ihre berufliche Tätigkeit sind fest in der Lossestadt verankert.“ Erst vor zwei Jahren sind die Brüder vom LFV nach Reichensachsen gegangen.

Die beiden Spieler hätten Verträge bis zum Ende der aktuellen Saison unterzeichnet, mit Option auf Verlängerung, gibt der LFV bekannt. Bereits am Mittwoch gegen den CSC 03 Kassel seien die Brüder aufgestellt.

SVR ist völlig überrascht

Beim Ligaaufsteiger SVR gibt man sich überrascht. Abteilungsleiter Harald Zaremba befindet sich im Urlaub und verwies an Pressesprecher Stefan Geisler: „Das ist eine überraschende, ganz schwere Situation für uns, auf die wir Antworten finden müssen.“ Er ist sich der prekären Lage bewusst: „Unser Kader ist ohnehin nicht der größte, da tut das natürlich doppelt weh. Und die Möglichkeit zu reagieren (Anm. d. Red.: was aktuell nur noch über Amateurspielverträge möglich ist) ist ebenfalls eingeschränkt, zudem wäre das mit erheblichen Kosten verbunden.“

Dadah Gadea Baringo spielt ab sofort wieder beim LFV. © Eckehard Meyer

SVR-Trainer Rafal Klajnszmit gab sich eher zugeknöpft: „Ich bin für das Sportliche verantwortlich, die Aufgabe der Kaderzusammenstellung obliegt anderen. Sportlich ist das ein schmerzlicher Verlust, der natürlich auch die Trainingsplanung beeinflusst. Und alles hat seine Schmerzgrenze.“ Deutlicher wird da schon Ehrenpräsident Hans-Peter Apel: „Es kann nicht sein, dass unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga A 17 Spieler am Wochenende hat und alles gewinnt, während wir lediglich mit 13 Spielern nach Neuhof zum Verbandsligaspiel fahren.“ Apel vermutet: „Es rumort anscheinend bei uns.“

Dünner Kader, schwierige Zukunft

Zum Start in der Verbandsliga mit dem 4:1-Heimsieg gegen Bronzell schien die Welt des SVR noch in Ordnung. Dann am Wochenende der Untergang in Neuhof (1:5). Doch schon die Tatsache, dass aus der Aufstiegself mit Tonio Binneberg und Marius Jung kurz vor Saisonbeginn zwei Stammspieler den Verein verlassen haben, hat in den vergangenen Wochen Fragen im Fußballkreis aufgeworfen. Wie geht es beim mittlerweile auf Platz 14 durchgereichten SVR weiter? Mit dem aktuell ausgedünnten Kader steuert er vermutlich auf schwierige Zeiten zu.