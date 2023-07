Fußball: Hohenroda holt den Soisberg-Cup

Auf und davon: Jonas Strube, rechts, von der FSG Hohenroda enteilt dem Schenklengsfelder Felix Nothbaum. © Friedhelm Eyert

Schenklengsfeld – Souveräner Sieger des Fußballturnieres um den Soisbergcup, das in diesem Jahr vom A-Ligisten SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain ausgerichtet wurde, ist die FSG Hohenroda. Der Kreisoberligist bezwang im Finale das Team des Ausrichters klar mit 3:0. Dritter wurde Soisdorf/Rasdorf nach einem 3:1-Erfolg gegen den TSV Ufhausen.

Finale: FSG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain - FSG Hohenroda 0:3 (0:2) – Der klare Sieger feierte den Erfolg noch mit La-Ola-Welle auf dem Platz. Trainer Markus Ruppel ließ sich auf der Treppe zum Sportlerheim mit Pokal fotografieren. Er hatte dieses Pokalturnier zum ersten Mal gewonnen. Der Soisbergcup ist eines der ältesten Turniere in der Region. Hans-Jürgen Mannel vom TSV Schenklengsfeld kann sich noch sehr gut erinnern. „Bei diesem Turnier habe ich das erste Mal in der Senioren gespielt – und das war Anfang der 70er-Jahre“, sagt der Verantwortliche, der zwar mit der spielerischen Leistung nicht ganz zufrieden war, dafür aber mit den Zuschauerzahlen. Schon am Freitag in der Vorrunde waren beim 3:0-Erfolg des Ausrichters gegen Ufhausen und beim 3:0 von Hohenroda gegen Soisdorf/Rasdorf – beide Spiele gingen über zweimal 30 Minuten, die Finals aber über die volle Distanz – mehr als 150 Zuschauer auf dem Platz. Am Finaltag waren es rund 200. Der Platzwart meldete für die Sitztribüne vor dem Sportlerheim: „Ausverkauft“.

Im Spiel überzeugte der Kreisoberligist durch eine konzentrierte Offensivleistung. Bei den Gastgebern vermisste man Tobias Reinhardt, der sich in der Vorrunde leicht verletzt hatte und den Trainer Marc Güth deswegen schonte, sowie der erkrankte Maik Schmidt. Jörn Rosenthal setzte beim ersten Tor am schnellsten nach, beim 2:0 durch Sascha Schleinig hätte dessen Bruder Patrick den Treffer gemacht, wenn er nicht gelegt worden wäre. Sascha Schleinig gelang nach feiner Vorbereitung von Max Luhn der dritte Treffer per Direktschuss in den Winkel.

Sch/R/W: Rudolph; M. Dixon, Sabrowski, Gill, Bavli, Brandau, Pitton, P. Dixon, Burkhard, Nothbaum, Veselcic – Kirst, Schneider, Pitton, Wedel.

Hohenroda: Hilmes; Wiesenthal, L. Rosenthal, Strube, Pfaff, Mosebach, J. Rosenthal, P. Schleinig, Knoth, S. Schleinig, Kepuang – Luhn, J. Rudolph, Suresch, R. Rudolph. Tore: 0:1 J. Rosenthal (22.), 0:2 S. Schleinig (´44./FE), 0:3 S. Schleinig (78.)

Platz drei: Ufhausen - Soisdorf/R. 1:3 (1:2) Tore: 0:1 Daniel Van Thiel (35.), 0:2 Behzad Jafari (38.) , 1:2 Dominik Heger (40.), 1:3 Johannes Gutmann (70.) Z: 200

Von Hartmut Wenzel