Zweite Auflage: 06:30-Spezial am Samstag an der Markthalle 

Sport an der Markthalle: Wie schon im vergangenen Jahr leitet Fitness-Trainer Christoph Klein (vorne) auch in diesem Jahr wieder das 06:30-Spezial auf dem Parkplatz Tränkepforte.

Es ist wieder soweit: Am Samstag steht die Kasseler Markthalle wieder ganz im Zeichen unserer Frühsportaktion 06:30.

Wie bei jedem Spezial drehen wir die 6 um und starten um 9:30 Uhr. Es ist die zweite Auflage nach der erfolgrechen Premiere im Vorjahr. Als Outdoor-Fitnessgelände dient auch in diesem Jahr der Parkplatz Tränkepforte vor der Markthalle.

Worauf können sich Sport- und Fitnessfreunde am Samstag freuen? „Wir lassen uns wieder was einfallen“, sagt 6:30-Trainer Christoph Klein, der die Aktion, die von den City-Kaufleuten unterstützt wird, leitet.

Im vergangenen Jahr wählte der Fitnesstrainer des KSV Baunatal eine Teilnehmerin aus, die Übungen auslosen musste. „Vielleicht lassen wir dieses Jahr wieder Übungen auslosen oder auswürfeln“, sagt Klein. In die Karten schauen lassen möchte er sich aber nicht so richtig.

„Wir wollen ein knackiges Programm bieten“, so Klein. Die einstündige Einheit wird in der ersten Hälfte aus intensiven, klassischen 6:30-Übungen bestehen. „In der zweiten Hälfte wollen wir in den Bereich Stretching und Beweglichkeit gehen.“ Die zweite Übungshälfte soll insgesamt freier werden.

Rund um die Markthalle ist am Samstag für ausreichend Verpflegung gesorgt. „Wir stellen den Teilnehmern Obst zur Verfügung“, sagt Andreas Mannsbarth, Geschäftsführer. Er freut sich, dass die Markthalle erneut als Schauplatz der speziellen Fitnessaktion dient.

6:30-Bonuskarte:

Beim Spezial an der Markthalle können Stempel für die 6:30-Bonuskarte gesammelt werden. Wer 15 Stempel hat, kann die Karten abgeben - und weitersammeln. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von 700 Euro. Unter allen, die ihre Bonuskarte einreichen, verlosen wir Fitnessbänder, Bluetooth-Kopfhörer und 2-Stunden-Karten für die Therme.